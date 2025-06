Crimen de Firgas: Yamiley dijo a la hermana de su abuelo tras matarlo que estaba «arriba apuñalado»

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran canaria Sábado, 28 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Yamiley R. S., de 19 años, ha sido enviada a prisión provisional, comunicada y sin fianza por haber presuntamente matado a puñaladas a su abuelo, Juan Carlos Rivero, durante la pasada noche de San Juan, en el interior de la vivienda que ambos compartían en Firgas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Arucas investiga a la joven por un presunto delito de homicidio.

También está siendo investigado Román P. C., un ciudadano catalán que había viajado a Gran Canaria y mantenía una relación con la presunta autora. Aunque se encontraba en el lugar de los hechos, el juez le ha dejado en libertad provisional como así solicitó su abogado Roque Esteban García Aguiar. Según su testimonio, presenció cómo Yamiley se dirigió a la hermana de la víctima mientras huía del domicilio, diciéndole: «Ahí te lo dejo apuñalado».

Según la tesis que maneja la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Yamiley atacó con una enorme violencia a su abuelo por una discusión por drogas o alcohol, otras desavenencias o la posibilidad de que ella le hubiera robado 530 euros que la víctima había sacado de un cajero tras cobrar su paga.

El cadáver presentaba cuatro heridas en la cabeza, tres de ellas punzantes, otras cuatro también punzantes en el torso y varias de menos entidad en las extremidades. Los investigadores observaron como la presunta homicida había colocado el cuchillo en la mano del fallecido para, presuntamente, hacer ver que se había autolesionado, una circunstancia que descartaron de inmediato los forenses que procedieron a la primera inspección del cadáver a las 12.00 horas del día 24.

Todo comenzó, según ha podido saber este periódico, a las 7.45 horas cuando la hermana del fallecido llamó a la policía para alertarles de que Juan Carlos estaba herido y que no podía acceder a su vivienda por la presencia dentro de un perro de raza peligrosa. De inmediato llegó la Policía Local de Firgas que vio la situación y, con la ayuda de agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, consiguieron retener al animal y vieron el cadáver de Juan Carlos Rivero, acuchillado en el suelo. Efectivos del Servicio de Urgencias Canario no pudieron hacer nada por su vida y, de inmediato, los agentes dieron parte de los hechos a la Guardia Civil que se hizo cargo de la investigación.

Agentes del Área de Homicidios se entrevistaron con la hermana del fallecido y les manifestó que había escuchado golpes durante toda la noche y llegó a ver a Yamiley con un desconocido en la casa de Juan Carlos. Añadió que la detenida le pidió a las 4.00 de la madrugada que le curara unas heridas que, le dijo, se había producido por no pegar a su abuelo y, al terminar, salió de la vivienda con Román diciéndole: «Ahí te lo dejo apuñalado». Fue en ese momento cuando llamó a la policía.

Con esa información, los agentes iniciaron la búsqueda y fueron efectivos de la Policía Canaria los que encontraron a la pareja a las 8.55 horas en la estación de guaguas de Firgas y procedieron a su detención. En su riñonera portaba dos móviles y 530 euros en efectivo manchados de sangre que podrían ser los que presuntamente robó a su familiar.

De forma espontánea, Yamiley les contó que había tenido un altercado con su abuelo, que éste era consumidor de drogas y que la agredió e insultó. Que luego Juan Carlos cogió un cuchillo y empezó a autolesionarse y por eso salieron de la casa. Minutos después volvió a decir que su abuelo era «el verdadero responsable de los conflictos familiares» y que se gastaba todo el dinero en drogas.

Al llegar al puesto de la Guardia Civil, Román P. C. declaró que había conocido a Yamiley por un amigo de Gran Canaria con el que iba a hacer negocios de diseños de ropa y que se decidió venir a conocer la isla con el objetivo de quedarse aquí a vivir.

Dijo que llegó el 17 de junio y se vio con su amigo y con Yamiley, con la que mantuvo relaciones sexuales. Que el viernes 20 le robó 360 euros y el sábado 21 le amenazó y le pidió dinero para comprar drogas y pastillas. Aún así, se vio con ella la noche de los hechos.

También declaró que él no se iba «a comer ese marrón. Yo no he hecho nada, estaba dormido y ella se acercó a mí y me despertó con la camisa llena de sangre, la metió en el ropero, tenía un cuchillo lleno de sangre y las manos también». Narró que Yamiley le gritó «vámonos de aquí, cogió cosas corriendo y luego me dijo que le había pegado cuatro puñaladas a su abuelo, pero yo no lo vi».

Ya el día 26 en sede policial, detalló que Yamiley le había dicho que «iba a decir que su abuelo se había autolesionado», que le «robó todo su dinero» y que no se atrevió a pedir ayuda porque ella «lo tenía amenazado.

Tanto Yamiley como Román tenían restos de sangre en su ropa como en el resto de sus pertenencias cuando fueron detenidos.

Hay que destacar que los dos detenidos llegaron a acudir al centro de salud de Firgas el 23 de junio a las 20.00 horas para que asistieran a Yamiley al sufrir una herida en la zona dorsal sufrida el día anterior. Luego, a las 7.40 horas del día de San Juan, regresaron tras el homicidio para que la curaran de unas heridas producidas, presuntamente, durante el forcejeo con su abuelo. Tenía una laceración en la frente, sangrado en la nariz y un golpe en un dedo del pie. Ambos llegaron al centro sanitario con la maleta que se habían llevado de la casa para huir de la escena del crimen.

Los testigos que entrevistaron los agentes de la Benemérita coincidieron en sostener que Yamiley tenía un carácter fuerte, era emocionalmente inestable, muy impulsiva y controladora. Ahora se encuentra en un centro penitenciario mientras los investigadores siguen recabando pruebas para cerrar el círculo de este trágico suceso que sacudió el pueblo de Firgas la noche de San Juan.