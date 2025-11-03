Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Puesto de control del dispositivo de búsqueda en la playa de Famara. C7

Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en una playa de Lanzarote

El incidente, en el que falleció otra persona, se produjo este domingo en Famara

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

A primera hora de este lunes se han retomado las labores de búsqueda del bañista desaparecido en la playa de Famara, en Lanzarote. Se trata de un ciudadano rumano de 28 años que acompañaba a otra persona de la misma nacionalidad y 37 años que falleció.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en la playa del norte de Lanzarote. Poco después de las 16.00 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de que varios bañistas se encontraban en apuros y de que uno de ellos había sido rescatado del agua inconsciente. Los socorristas y sanitarios desplazados hasta la costa intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvar su vida.

Uno de los bañistas en apuros logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, al que se está buscando desde el domingo por la tarde. Las labores de búsqueda, tanto marítimas como aéreas, comenzaron de inmediato. Los medios aéreos se retiraron al anochecer y se han reincorporado este lunes por la mañana.

Este previsto que esta tarde se incorpore a la búsqueda una unidad de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para colaborar en el dispositivo de búsqueda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  4. 4 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  9. 9 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en una playa de Lanzarote

Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en una playa de Lanzarote