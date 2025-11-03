Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en una playa de Lanzarote El incidente, en el que falleció otra persona, se produjo este domingo en Famara

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:58

A primera hora de este lunes se han retomado las labores de búsqueda del bañista desaparecido en la playa de Famara, en Lanzarote. Se trata de un ciudadano rumano de 28 años que acompañaba a otra persona de la misma nacionalidad y 37 años que falleció.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en la playa del norte de Lanzarote. Poco después de las 16.00 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de que varios bañistas se encontraban en apuros y de que uno de ellos había sido rescatado del agua inconsciente. Los socorristas y sanitarios desplazados hasta la costa intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvar su vida.

Uno de los bañistas en apuros logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, al que se está buscando desde el domingo por la tarde. Las labores de búsqueda, tanto marítimas como aéreas, comenzaron de inmediato. Los medios aéreos se retiraron al anochecer y se han reincorporado este lunes por la mañana.

Este previsto que esta tarde se incorpore a la búsqueda una unidad de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para colaborar en el dispositivo de búsqueda.