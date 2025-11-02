Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote El fallecido, un rumano de 37 años, fue sacado del agua para que los socorristas intentaran reanimarlo, pero sin éxito en el intento

Efe Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:30

Un bañista de 37 años, nacional de Rumanía, ha fallecido ahogado y otro, también rumano, de 28 años, ha desaparecido en un incidente ocurrido esta tarde en la playa de Famara, en el norte de Lanzarote, según han informado fuentes el Consorcio Insular de Emergencias y del 112.

Poco después de las 16.00 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de que varios bañistas se encontraban en apuros en Famara y de que habían sacado del agua a uno inconsciente.

Los socorristas, primero, y los sanitarios, después, intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sobre las 16.50 se confirmó su muerte.

Uno de los bañistas en apuros logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, al que se está buscando.

En los esfuerzos por localizarlo han participado durante la tarde dos helicópteros del Gobierno de Canarias y una embarcación de los bomberos de Lanzarote.

En estos momentos, han sido relevados por dos unidades de Salvamento Marítimo: el helicóptero Helimer 215 y la embarcación Salvamar Al Nair.

Según ha informado el Consorcio Insular de Emergencias de Lanzarote, caída la noche, se ha suspendido el rastreo con medios aéreos. Se retomará mañana al amanecer.