Imágenes de la conducción temeraria y la posterior detención. C7

Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas

Los ocupantes de dos coches de alquiler circulaban por la TF-24 sentados en las ventanillas, sin cinturón, y fueron identificados antes de abandonar España

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:51

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Canarias (UNIS-GIAT) ha denunciado a ocho personas por conducción temeraria y por no hacer uso de los elementos de seguridad obligatorios mientras circulaban por la carretera TF-24, en el Parque Nacional del Teide.

Los hechos fueron detectados tras difundirse un vídeo en medios de comunicación y redes sociales, en el que se observa cómo dos turismos de alquiler avanzan con algunos de sus ocupantes sentados en las ventanillas, con la parte superior del cuerpo fuera del vehículo y sin utilizar cinturón de seguridad. Las imágenes generaron una amplia repercusión social.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició una investigación para localizar los vehículos y a las personas implicadas. En el dispositivo participaron también agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, que finalmente lograron identificar y localizar a los conductores y ocupantes, todos ellos turistas extranjeros que se encontraban a punto de regresar a su país.

Una vez localizados, les fueron notificadas las correspondientes denuncias. Los conductores han sido sancionados por conducción temeraria, mientras que a los ocupantes se les imputa una infracción por no utilizar los elementos de seguridad reglamentarios dentro del vehículo.

Según la normativa de Seguridad Vial, los hechos están tipificados como infracciones muy graves y graves. Al tratarse de personas no residentes, se les requirió el abono inmediato de dos denuncias de 500 euros con detracción de seis puntos del permiso de conducir, así como seis sanciones adicionales de 200 euros, que tuvieron que ser depositadas ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife.

