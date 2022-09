El ciudadano marfileño expulsado fue repatriado a su país vía Marruecos inmigración El TSJC aclara que el hombre, de 23 años, no fue deportado a Marruecos, sino a Costa de Marfil (su país de origen) en un vuelo que hizo escala en Casablanca

El ciudadano marfileño expulsado de Gran Canaria el jueves pasado tras haber llegado en patera a las islas no fue entregado a Marruecos, sino repatriado a su país en un vuelo que hizo escala en Casablanca, según ha aclarado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria intervino en ese caso a petición la letrada que representaba a L.S., de 23 años, y ordenó suspender cautelarmente la expulsión.

Sin embargo, como ya precisó el mismo viernes el TSJC, el vuelo de deportación ya había despegado cuando el juez emitió esa orden para que fuera notificada a la Policía, a las 20.00 horas del jueves, por lo que no fue posible dar cumplimiento a su resolución.

El mismo viernes, Caminando Fronteras y la Coordinadora de Barrios denunciaron en un comunicado que la abogada que L.S. había designado para su defensa intentó entrevistarse con él el miércoles 7 y el jueves 8 pero la dirección del CIE de Barranco Seco no se lo permitió.

Advirtieron, además, de que «no consta que el Gobierno español haya cumplimentado ninguno de los trámites previstos en el Acuerdo Bilateral con Marruecos», por el que se ha dado cauce a la expulsión, y resaltaban que «el señor L.S. no fue informado hasta 24 horas antes de que iba a ser devuelto a un país que no es el suyo».

Estas dos ONG reproducían en su comunicado unas declaraciones del afectado, en las que explicaba: «La Policía me informó de que no podían enviarme a mi país y que la Embajada de Costa de Marfil aceptaba mi expulsión a Marruecos. Pude ver el billete que había encima de la mesa y ponía Casablanca. Tengo miedo, Marruecos no es un país seguro para nosotros los subsaharianos ».

A través del TSJC, el Juzgado que intervino en el caso aclara que el destino final del vuelo de deportación «no era Marruecos, sino Costa de Marfil; Marruecos fue el país donde el vuelo hizo escala para proceder a bajar de la aeronave a los expulsados de España naturales de ese país, continuando el vuelo a Costa de Marfil, donde se desembarcó al expulsado».