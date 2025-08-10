Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gallo en una pelea (imagen de archivo). C7

Cinco investigados por cortar crestas a gallos de pelea

Maltrato animal ·

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal de animales en Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:08

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas por un delito de maltrato animal por cortar ilegalmente crestas a gallos de pelea en Tenerife, según ha informado este domingo el Instituto Armado.

La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un criadero ilegal de animales que se dedicaba a la cría de gallos de combate y, en una intervención, los agentes sorprendieron a los investigados realizando ilegalmente las intervenciones veterinarias para cortar la cresta a los gallos (decresta-afeitado) utilizando para ello unas tijeras afiladas y punzantes.

Tras inspeccionar las dependencias, la Guardia Civil comprobó que recientemente se había ejecutado el descreste-afeitado de al menos diez ejemplares juveniles de macho de gallos combatientes (Gallus gallus), que aún se encontraban con sangrado latente en la cabeza, plumaje y en el propio corral.

Además, encontraron otros 18 ejemplares macho que ya habían sido descrestados en temporadas anteriores.

Durante la inspección se observó una dependencia que parecía ser utilizada como centro de cuarentena.

Allí también se encontraron diferentes productos como medicamentos de prescripción veterinaria, algunos de ellos caducados, y productos farmacológicos para uso humano careciendo de las obligatorias recetas e instrumental sanitario-quirúrgico (pinzas, tijeras, alicates, bisturís, agujas, jeringas, vías cutáneas, etc.).

Todo ello era utilizado para cortar la cresta de los gallos estando parte del mismo usado y con restos de óxido.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente y se acusa a los implicados de un delito de maltrato animal y otro de intrusismo laboral por ejercer la profesión de veterinario sin estar habilitado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  4. 4 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  5. 5 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  6. 6 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  7. 7 Tetrapléjico por una zambullida: «Te olvidas de la vida que imaginaste»
  8. 8 Caso Sociedad de Promoción: El consejo que abrió la caja de Pandora
  9. 9 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  10. 10 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cinco investigados por cortar crestas a gallos de pelea

Cinco investigados por cortar crestas a gallos de pelea