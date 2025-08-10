Cinco investigados por cortar crestas a gallos de pelea

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 10:08 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas por un delito de maltrato animal por cortar ilegalmente crestas a gallos de pelea en Tenerife, según ha informado este domingo el Instituto Armado.

La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un criadero ilegal de animales que se dedicaba a la cría de gallos de combate y, en una intervención, los agentes sorprendieron a los investigados realizando ilegalmente las intervenciones veterinarias para cortar la cresta a los gallos (decresta-afeitado) utilizando para ello unas tijeras afiladas y punzantes.

Tras inspeccionar las dependencias, la Guardia Civil comprobó que recientemente se había ejecutado el descreste-afeitado de al menos diez ejemplares juveniles de macho de gallos combatientes (Gallus gallus), que aún se encontraban con sangrado latente en la cabeza, plumaje y en el propio corral.

Además, encontraron otros 18 ejemplares macho que ya habían sido descrestados en temporadas anteriores.

Durante la inspección se observó una dependencia que parecía ser utilizada como centro de cuarentena.

Allí también se encontraron diferentes productos como medicamentos de prescripción veterinaria, algunos de ellos caducados, y productos farmacológicos para uso humano careciendo de las obligatorias recetas e instrumental sanitario-quirúrgico (pinzas, tijeras, alicates, bisturís, agujas, jeringas, vías cutáneas, etc.).

Todo ello era utilizado para cortar la cresta de los gallos estando parte del mismo usado y con restos de óxido.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente y se acusa a los implicados de un delito de maltrato animal y otro de intrusismo laboral por ejercer la profesión de veterinario sin estar habilitado.