El rastro de sangre de la víctima era visible en la acera. C7

El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín

Según la Policía Nacional la agresión se produjo «por celos»

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:52

Nuevos datos esclarecen el apuñalamiento de un joven de 26 años en la noche del viernes en la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria. Tal y como adelantó este periódico, la víctima habría recibido varias heridas de arma blanca después de que el agresor se bajara de un vehículo, la apuñalara y huyera posteriormente en el mismo coche, alrededor de las 22.40 horas.

El joven fue trasladado hasta el Hospital Doctor Negrín donde se recupera de las lesiones. Según un comunicado de la Policía Nacional, «la causa de la agresión se trataría por un tema de celos, ya que la víctima en el momento de los hechos se encontraba en compañía de la expareja del agresor».

Seguidamente hasta el lugar se desplazaron servicios de emergencias, que atendieron a la víctima en el lugar, mientras que el agresor huyó. En estos momentos, la Policía Nacional lo tiene «plenamente identificado» y lo busca para detenerlo por presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Hasta la zona se desplazó la Brigada de Policía Científica para realizar una inspección técnica ocular.

En las inmediaciones de la gasolinera de la plaza, decenas de vecinos de los bloques colindantes se congregaban en pequeños grupos, comentando lo ocurrido. El rastro de sangre de la víctima era visible en la acera mientras los agentes realizaban sus labores.

Con la llegada de la medianoche, operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron sus trabajos en la zona.

