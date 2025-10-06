Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del taxi accidentado en Siete Palmas. Policía Local.

Susto en Siete Palmas: un camión y un taxi colisionan en una rotonda

Ningún conductor ha resultado herido

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:17

Un camión y un taxi han protagonizado un accidente en el barrio capitalino de Siete Palmas. El suceso se produjo en torno a las 9.30 de la mañana en la entrada a la rotonda que une la Avenida Pintor Felo Monzón y la Avenida Juan Carlos I. La colisión no ha dejado lesionados.

El camión invadió parte del carril derecho de entrada a la rotonda y colisionó contra el taxi. La parte frontal del taxi quedó dañada y tuvo que retirarse el vehículo de la carretera, mientras que el camión volvió a la circulación. La Unidad de Distrito de la Policía Local de Las Palmas intervino y realizó el parte del accidente.

