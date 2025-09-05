Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias El Bader III, que hizo una parada estratégica en el Puerto de Las Palmas, fue descubierto con 44 fardos de cocaína escondidos entre el ganado

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:28

Con bandera de Palaos -país en Oceanía- y construido en 1978, el buque de ganado Bader III fue clave para destapar una red de narcotráfico después de que, cargado con 15.000 vacas y 44 fardos de cocaína, parara a repostar en Las Palmas de Gran Canaria en 2024. En la actualidad el barco sigue en funcionamiento y ahora mismo se encuentra en medio del océano Atlántico en una ruta que tiene como destino Uruguay, según la página Marine Traffic.

Se trata de un barco de grandes dimensiones, con una eslora -medida desde su proa hasta su popa- de 204 metros y 26 metros de manga -anchura-. Del 2020 al 2024, el buque realizó en total 42 recaladas en distintos puertos del mundo, siendo en 2024 donde más paradas hicieron, un total de 15, entre ellos Dubai, Venezuela, Turquía o Brasil.

Este es un barco Livestock Carrier, un término que hace referencia al transporte de ganado, principalmente bovino, por vía marítima. Existe una flota de este tipo de buques, generalmente en mal estado y muy antiguos. Si comparamos este barco con otros de sus mismas características, todos tienen algo en común, su antigüedad en la construcción. Casi en la totalidad, todos los buques tienen entre 30 y 40 años.

Hasta febrero de 2022, la bandera que ondeaba en lo alto del Bader III era la de Panamá, pero desde octubre de ese mismo año, el pequeño país de Palaos es el que representa a este buque. Estos cambios de bandera suceden habitualmente porque los barcos usan banderas de conveniencia, registradas en países distintos a los de sus dueños, para obtener ventajas económicas, fiscales y regulatorias. Esto incluye menores impuestos y tasas de registro, requisitos de tripulación más flexibles y normativas de seguridad más laxas.