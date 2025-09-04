15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional desmantela una red de narcotransportistas a partir de un buque que repostó en el Puerto de la Luz

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:46 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Hace poco más de un año, en abril de 2024, el Puerto de la Luz y de Las Palmas fue testigo del repostaje de un enorme buque cargado de vacas que procedía de Colombia y tenía como destino Egipto. El intenso olor a estiércol no dejó indiferente a nadie y generó mucho malestar, pero nadie sospechaba que iba a ser la clave para destapar toda una red de narcotrasportistas.

Después de su paso por el archipiélago, el buque puso destino a las costas de Marruecos. En esas aguas procedieron a tirar al mar 44 fardos de cocaína que una narcolancha se encargó de recoger. En total rescataron 1.200 kilos, según narra el periódico El Español, que ha tenido acceso a la causa judicial que actualmente está en manos de la Audiencia Nacional.

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, logró desmantelar la trama y la denominó «la mayor red de narcotransportistas del Estrecho». Se detuvo a un total de 31 personas y se incautaron más de 1.400.000 euros en efectivo, 19 coches de alta gama, relojes y joyas. Su líder denominado como el 'gordo', fue detenido en su mansión de Portugal, donde dirigiría todos los encargos.

Este caso no fue aislado, ya que el 26 de enero de 2023 atracó en el muelle Nelson Mandela un buque llamado 'Orion V'. En él había escondidas cuatro toneladas y media de cocaína entre más de dos mil vacas que tenían como destino Argelia. El enorme barco transportador fue visto y detenido en aguas internacionales por el Servicio de vigilancia aduanera, en una operación que se venía estudiando desde hace tiempo atrás.

Estos no son los únicos hechos, en Canarias este tipo de buques es muy frecuente verlos, tanto como parada obligatoria en los puertos de las islas para repostar, o de paso hacia las costas marroquís. Unas fechas marcadas para el transporte de estos animales, y consigo el transporte de la droga, son las semanas previas a la fecha de la matanza de los corderos en la fe musulmana. Este hecho conocido como Aid al-Adha o Fiesta del Sacrificio, se celebra cada año el 10 del mes de Dhou Al Hijja, el último mes del calendario lunar islámico.

Cuando se avisten este tipo de barcos por los puertos canarios, aparte de dejar un olor muy intenso en el ambiente, es posible que también estén utilizando a Canarias como punto estratégico de parada para el narcotráfico.

Ampliar C7