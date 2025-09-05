Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del cartel tras localizar a Kilian D.H. C7

Aparece en buen estado Kilian, el joven de 20 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

El joven había sido visto por última vez el pasado 30 de agosto en la playa de Las Canteras

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:43

Buenas noticias para la familia de Kilian D. El joven de 20 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria ha aparecido este jueves en buen estado de salud, según ha informado la Asociación SOS Desaparecidos.

Su familia se volcó en la búsqueda del joven, el cual desapareció el pasado sábado 30 de agosto y fue visto por última vez en la playa de Las Canteras. Afortunadamente, apareció en buen estado de salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  4. 4 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  5. 5 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  6. 6 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  7. 7 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  8. 8 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  9. 9 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin
  10. 10 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aparece en buen estado Kilian, el joven de 20 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Aparece en buen estado Kilian, el joven de 20 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria