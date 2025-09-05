Aparece en buen estado Kilian, el joven de 20 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria El joven había sido visto por última vez el pasado 30 de agosto en la playa de Las Canteras

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:43

Buenas noticias para la familia de Kilian D. El joven de 20 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria ha aparecido este jueves en buen estado de salud, según ha informado la Asociación SOS Desaparecidos.

Su familia se volcó en la búsqueda del joven, el cual desapareció el pasado sábado 30 de agosto y fue visto por última vez en la playa de Las Canteras. Afortunadamente, apareció en buen estado de salud.

