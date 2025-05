Amigo del joven abatido en el Aeropuerto de Gran Canaria: «Nos enteramos de la noticia por la Policía. Me enfadé mucho» Sanogo, un joven migrante de 19 años que compartió centro con Abdoulie, indica que «algo le pasaba en la cabeza, pero no nos contaba»

Sanogo tiene 19 años y trabaja en un centro de menores en Arinaga. Fue allí donde conoció a Abdoulie, un joven gambiano con quien había compartido recurso de protección siendo menor. Este sábado, Abdoulie fue abatido en un tiroteo en el Aeropuerto de Gran Canaria por la Policía tras amenazar a varias personas con un cuchillo y enfrentarse a los agentes. Sanogo no lo supo hasta el día siguiente, cuando acudió a denunciar su desaparición a la comisaría. «No me lo creía. Me enfadó mucho. Eso no tendría que ser así, eran muchos contra uno solo», lamenta.

La última vez que lo vio fue días antes, en casa de un amigo. El domingo por la mañana fue a buscarlo y se encontró con la puerta de su habitación abierta y sin rastro de él. Preocupado, fue con otros compañeros a la Policía. Allí le comunicaron lo ocurrido. Abdoulie había muerto el día antes, en un incidente que ha provocado conmoción entre quienes le conocieron.

Sanogo no entiende qué lo llevó hasta el aeropuerto ese día. Solo sabe que llevaba unos días más callado, algo distinto, pero sin decir nada claro. «Algo le pasaba en la cabeza, pero no nos contaba», afirma. Lo recuerda como una persona amable y reservada, con quien solía jugar al fútbol. «Era muy buena persona», repite constantemente a través del teléfono.

Abdoulie tenía también 19 años. Había sido menor migrante tutelado en Canarias y, tras cumplir la mayoría de edad, logró trabajar como mediador cultural. Vivía compartiendo piso en Las Palmas de Gran Canaria y era conocido por su responsabilidad y actitud colaborativa, según la trabajadora social Susana Socas.

Socas había concertado una cita médica para este lunes, tras detectar junto a su entorno más cercano un cambio en su comportamiento. «Tenía un problema de salud mental», asegura. De hecho, tres días antes del suceso en el Aeropuerto de Gran Canaria, el 14 de mayo, fue detenido por la Policía Nacional tras varios avisos vecinales que alertaban de un hombre caminando de forma errática por la GC-5.

La noche del sábado 17 de mayo irrumpió descalzo en la pista del aeropuerto, en una situación de aparente desorientación. Fue abatido a tiros por agentes de la Policía tras un intento fallido de reducirlo con una pistola táser y su cuerpo quedó inerte junto a la parada de guaguas que está en el vial de servicio interior del aeropuerto.