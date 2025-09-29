Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Activan una alerta de búsqueda para Francisco D. Borja M.O , desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

El hombre, de 52 años, fue visto por última vez este pasado domingo, día 28 de septiembre, en la capital grancanaria | Está considerado persona vulnerable

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:34

La asociación SOS Desaparecidos ha activado la alerta para tratar de localizar a Francisco D. Borja M. O., un hombre de 52 años desaparecido este domingo 28 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción aportada, mide 1'70/72 metros de altura, presenta una complexión normal, tiene el pelo canoso y ojos castaños. Se considera persona vulnerable.

También facilita dos números de teléfono de contacto, en caso de que el desaparecido sea localizado o se posea algún tipo de información sobre su paradero: +37 649 952 957 y +34 664 712 806.

Desde la asoción piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan al teléfono 091 de la Policía Nacional o a la dirección electrónica del CNDES.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  5. 5 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  6. 6 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  10. 10 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Activan una alerta de búsqueda para Francisco D. Borja M.O , desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Activan una alerta de búsqueda para Francisco D. Borja M.O , desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria