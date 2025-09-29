Activan una alerta de búsqueda para Francisco D. Borja M.O , desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria El hombre, de 52 años, fue visto por última vez este pasado domingo, día 28 de septiembre, en la capital grancanaria | Está considerado persona vulnerable

La asociación SOS Desaparecidos ha activado la alerta para tratar de localizar a Francisco D. Borja M. O., un hombre de 52 años desaparecido este domingo 28 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción aportada, mide 1'70/72 metros de altura, presenta una complexión normal, tiene el pelo canoso y ojos castaños. Se considera persona vulnerable.

También facilita dos números de teléfono de contacto, en caso de que el desaparecido sea localizado o se posea algún tipo de información sobre su paradero: +37 649 952 957 y +34 664 712 806.

Desde la asoción piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan al teléfono 091 de la Policía Nacional o a la dirección electrónica del CNDES.