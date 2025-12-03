Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Camionero herido al volcar su hormigonera en la vía de acceso al aeropuerto de Lanzarote

El accidente ha provocado el cierre del acceso en dirección Arrecife-Tías

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:44

Un camionero ha resultado herido moderado al volcar una hormigonera que conducía a primeras horas de este miércoles por la carretera de acceso al aeropuerto de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios insular se desplazaron hasta el lugar para colaborar en el rescate del hombre, asegurando su vehículo mientras se hacía cargo de él personal del Servicio de Urgencias Canario.

Cuyos sanitarios, que acudieron con una ambulancia de soporte vital básico, le prestaron asistencia y lo trasladaron luego al hospital Doctor José Molina Orosa de la capital de la isla, Arrecife, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, salvo complicaciones, detalla un comunicado del 112.

Y añade que el suceso, registrado a las seis de la mañana en la referida vía, ubicada en el término municipal de San Bartolomé, movilizó además a agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.

El departamento de Conservación de Carreteras del Cabildo ha informado en la mañana de este miércoles que debido a labores relacionadas con accidente de tráfico, el acceso al Aeropuerto desde el sentido Arrecife-Tías estará cerrado hasta finalización de trabajo, obligando a reconducir el tráfico, que hasta nuevo aviso, accederá desde el sentido Tías-Arrecife.

Esta decisión se origina tras el vuelco de una hormigonera, que presentaba daños en las lunas y se encontraba bloqueando parcialmente la carretera.

