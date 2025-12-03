Herido el conductor de una hormigonera al volcar en la LZ-2 frente al aeropuerto Sufrió un traumatismo craneoencefálico,y fue trasladado en estado menos grave al Hospital Doctor José Molina Orosa | El accidente ocurrió sobre las seis de la mañana de este miércoles en San Bartolomé

Arrecife Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:58 | Actualizado 11:00h.

Un camión hormigonera volcó este lunes por la mañana en la carretera LZ-2, a la altura del aeropuerto César Manrique-Lanzarote, en el municipio de San Bartolomé. El accidente se produjo en torno a las 6.00 horas y movilizó a los efectivos del Parque Central del Consorcio de Seguridad y Emergencias, concretamente las unidades Bravo 5 y Bravo 6, activadas con nivel 2.

Según informó el Consorcio, el aviso alertaba de un vuelco con una persona atrapada. Sin embargo, a la llegada de los bomberos el conductor ya se encontraba fuera del vehículo. Los efectivos procedieron a su valoración inicial hasta la llegada del personal sanitario, que lo atendió y trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife. En una primera valoración, su estado fue catalogado como menos grave, presentando un traumatismo craneoencefálico.

Tras asegurar la zona, los bomberos desconectaron las baterías del camión. Posteriormente, y una vez autorizados por la Guardia Civil, realizaron las labores de limpieza de la vía. Concluidas estas tareas, el servicio quedó finalizado.