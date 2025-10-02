Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambulancias en el Hospital Insular de Gran Canaria. C7

Accidente en Arucas: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía

El accidente ocurrió en la GC-1, a la altura de Pepe Chiringo, y los servicios de emergencias valoran al menos herido

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Un accidente de tráfico se registró en la tarde de este jueves en Arucas, cuando un coche volcó en la GC-2 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. En el siniestro, ocurrido a la altura del local Pepe Chiringo, se vieron implicados tres vehículos, según informó el 112 Canarias.

El aviso se recibió a las 15.50 horas y activó un amplio dispositivo de emergencia. Al menos una persona resultó herida y fue atendida en el lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y varias patrullas de la Guardia Civil.

