118 detenidos más en 24 horas por saltarse la cuarentena

Este lunes los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 118 personas y elevado 11.888 propuestas de sanción por infracciones a las normas de confinamiento adoptadas para frenar la pandemia del Covid.19.

«Aquellos que se han reincorporado ya a la actividad laboral en algunos sectores, finalizada ya la Semana Santa en todo el país, habrán podido comprobar que la Policía Nacional mantiene también su presencia activa en los principales nodos de transporte de España. Nos podemos congratular de que tanto este lunes como en la mañana de este martes todo se haya desarrollado con absoluta normalidad, pues no ha habido ningún hecho destacable, salvo que en la incorporación progresiva a la actividad laboral la colaboración ciudadana ha facilitado la situación. La normalidad ha sido la tónica general respecto al reparto de mascarillas en los núcleos de transporte de las grandes ciudades», destacó en su comparecencia diaria la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria principal, Pilar Allué.

La responsable policial quiso agradecer la colaboración y coordinación que ha existido entre todas las instituciones implicadas, un agradecimiento que también hago extensible a todos los ciudadanos que están dando una gran lección de responsabilidad y civismo en su vuelta al trabajo. «Somos conscientes del enorme esfuerzo que están haciendo todos al quedarse en casa. Los días de confinamiento se van acumulando, y la necesidad de salir a la calle y retomar la vida anterior es cada vez mayor. Pero debemos seguir en este camino. No podemos bajar la guardia y retroceder ahora cuando ya llevamos tanto terreno ganado al virus», aseveró.

En este sentido remarcó la necesidad de no bajar la guardia. «Hemos detectado que algunas personas tienen una errónea sensación de impunidad en horario nocturno; algunas personas tremendamente insolidarias pretenden incumplir las medidas de confinamiento por las noches pensando que no pasa nada por ello: pues no, por las noches también sigue vigente el estado de alarma, el maldito virus no entiende de horarios y la Policía Nacional tampoco, porque por las noches hemos intensificado el control del movimiento de personas y vehículos para promover el cumplimiento de las medidas recogidas en el Real Decreto de estado de alarma, que sigue plenamente vigente», añadió.

Allué destacó un caso en concreto en Valencia detectado por la tripulación de un helicóptero de la Policía Nacional cuando al finalizar su servicio regresaba a su base tras haber patrullado sobre la ciudad de Alicante sobrevolaron la localidad de Tavernes de la Valldigna y no dudaron en aterrizar al detectar a un hombre que caminaba por la orilla de la playa y que desoyó las indicaciones que le hicieron de que regresara a su domicilio.

En las últimas 24 horas han sido detenidas 90 personas por incumplir las medidas de confinamiento, lo que da medida de que los ciudadanos se van sensibilizando cada día más. Y se propuso para sanción a 4.331 personas, bastantes menos que el día anterior, porque tanto nuestra presencia como la campaña diaria de disuasión promueve que la gente sea cada día más responsable. En cuanto al control de fronteras terrestres con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se ha controlado a 9.208 personas, de las que se ha denegado la entrada en nuestro país a 232, y se han controlado 6.516 vehículos

«Para la Policía Nacional, la lucha contra el cibercrimen es uno de sus principales objetivos. Nuestras unidades especializadas patrullan el ciberespacio para protegerles, para prevenir y bloquear todo tipo de ataque que se pueda realizar a través de la Red; por eso han intensificado su trabajo en estos días de confinamiento porque los ciudadanos dedican más tiempo a navegar por Internet y los ciberdelincuentes aprovechan esa circunstancia para sacar mayor provecho de sus actividades ilícitas», añadió. En este sentido alertó de que han detectado una oleada de correos electrónicos que tratan de cometer estafas mediante el método denominado sextorsión. En tan solo cuatro días, la Unidad de Ciberdelincuencia ha recibido más de mil correos de ciudadanos a los que habían intentado estafar por este procedimiento.

«La sextorsión es un tipo de chantaje online que consiste en enviar a las potenciales víctimas un correo en el que los cibercriminales amenazan con revelar fotos, videos o información íntima que habrían obtenido tras un supuesto hackeo del ordenador o el teléfono móvil de la víctima. Según los criminales la forma de evitar la difusión de esa información íntima que dicen tener es ingresando alrededor de hasta 1.900 dólares en criptomonedas como el bitcoin en un monedero virtual. Por favor, si reciben un correo electrónico de esas características no realicen ningún pago ni entablen ningún tipo de conversación telemática con los extorsionadores. Además, deben bloquear y marcar como correo no deseado al remitente, pongan el hecho en conocimiento de Policía Nacional donde será analizado por nuestros ciberagentes. Y también relacionado con las ciberestafas, sean especialmente cautos con las ofertas de determinados productos que se venden en aplicaciones de compraventa. Hemos detectado también que algunas personas, aprovechando la fuerte demanda existente de material sanitario, intentan vender mascarillas, guantes o equipos de desinfección a precios muy competitivos. Además, intentan convencer al comprador con diversas artimañas, como que han sufrido un ERTE o que han perdido su trabajo y no pueden hacer frente a sus gastos y se ven obligados a vender esos productos para subsistir. La forma de pago se realiza en dos partes, la primera mediante transferencia bancaria y una segunda contra reembolso. Una vez realizado el primer abono, el vendedor desaparece y los compradores nunca llegan a recibir los productos. Por favor, desconfíen de todas esas ofertas que circulan por las redes y asegúrense totalmente antes de realizar cualquier tipo de pago», finalizó.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, destacó que el lunes la Guardia Civil ha identificado a 170.687 personas e interceptado 3.261 vehículos, lo que dio lugar a la tramitación de 6.557 denuncias, un 3,84 % de las personas controladas, y a la detención de 28 personas.

«Somos los primeros que lamentamos estas medidas, especialmente las detenciones, pero seguimos encontrando ciudadanos que no quieren secundar lo que el resto hacemos por la seguridad de todos», puntualizó. Entre las detenciones destacó la de un hombre, de Cáceres que, tras haber sido denunciado en ocho ocasiones, la autoridad judicial determinó su ingreso en prisión o la de dos personas que, al ser identificadas en un operativo policial conjunto de la Guardia Civil de Baleares y la Policía Local de Santa Margarita, fueron detenidas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza porque llevaban en el vehículo diversos objetos procedentes de un supuesto robo en una vivienda y en una nave anexa a la misma.

Desde que se decretara el cierre de nuestras fronteras, la Guardia Civil continúa con su vigilancia y control. Así, el lunes se llevaron a cabo un total de 104 dispositivos de seguridad algunos en coordinación con las Fuerzas Armadas, en los que se ha interceptado 891 vehículos y se ha identificado a 1.182 personas.

Santiago destacó la proliferación de ciberestafas concretamente, contra dos casos de phishing. Uno, en el que, suplantando a una empresa suministradora de energía, se están remitiendo correos electrónicos masivos utilizando como gancho una supuesta devolución del importe de la última factura con motivo del Covid-19. El correo busca que se haga clic en un enlace malicioso, a través del cual se pretende sustraer nuestros datos bancarios personales y otro en el que, haciéndose pasar por una conocida entidad bancaria, se remiten correos electrónicos en los que, para mejorar la salud de sus clientes, se comunica al destinatario que se le ingresará «la cantidad de 300 euros en su cuenta como soporte para la compra de detergentes para su familia». El correo persigue incitar a la víctima a hacer clic en un enlace donde se solicitan las credenciales de acceso a su banca online.

Para evitar ser víctimas de estos delitos, permítanme que les recuerde las siguientes recomendaciones:

Desconfíen siempre de cualquier correo electrónico no esperado, que provenga de una dirección o persona desconocida o en el que se les soliciten datos personales, contraseñas o códigos pin, comparen las direcciones del remitente del correo con las cuentas oficiales de la supuesta empresa u organismo que lo envía y no pulsen en los enlaces desconocidos que se encuentren en el mensaje, no respondan nunca a mensajes genéricos o de Spam y sospechen de aquellos mensajes que presenten una redacción deficiente o contengan faltas de ortografía, así como de aquellos que piden ser cumplimentados con premura o urgencia.

«Una vez más, quiero animarles a que sigamos trabajando con la misma determinación y voluntad de superar la situación en que nos encontramos. Un día menos», finalizó su comparecencia.