¿Y si decimos las cosas de otra manera?

Aquí tres situaciones cotidianas. Una amiga llama por teléfono a otra: ‘Carla, a ver si quedamos, que siempre estás tan ocupada...’. Unos padres preguntan a su hijo adolescente: ‘¿A qué hora has llegado, con quién has estado?’. En una cena con colegas de trabajo: ‘¡El queso no se corta así, hombre!’. Y ninguna de estas situaciones acaba bien. Es probable que Carla se sienta señalada ante esa ‘invitación’ para quedar que suena a reproche, el adolescente se ha cerrado en banda ante el interrogatorio de sus padres y el inexperto cortador de queso se ha enfadado de manera desproporcionada. porque aquello le recordaba a lo que siempre le decía su padre de niño: ‘Eso no se hace así, lo estás haciendo mal...’. ¿Había mala intención en la amiga de Carla, en los padres preocupados, en el colega del trabajo que invitaste a cenar? No, probablemente no. Pero no supieron transmitir el mensaje. «Cuando le decimos a una amiga que es ‘cara de ver’, que ‘nunca tiene tiempo para quedar’, le estamos quitando las ganas de vernos. Podemos sentirnos dolidas porque nos gustaría ver a esa amiga, ese dolor existe y sobre eso no hay control, pero sería mucho más honesto decirle: ‘Estoy dolida porque me encanta verte pero apenas quedamos, ¿pasa algo entre nosotras?’».

Estos y otros ejemplos están recogidos en el libro ‘Fundamentos y prácticas de Comunicación No Violenta’ (Editorial Arpa), escrito por la psicoterapeuta Pilar de la Torre y que en julio saca al mercado su tercera edición ampliada. La experta ahonda en algo que a menudo pasamos por alto: cómo nos dirigimos a los demás. Un error con consecuencias: «El 90% de los conflictos se origina por una mala interpretación de las palabras o de la intención del otro». Lo que da una idea de la importancia de lo que estamos comentando. La Comunicación No Violenta se basa en la empatía y se traduce en un cambio en nuestro vocabulario. Nada de ‘tú lo que necesitas es...’, sino ‘imagino que lo que necesitas es... ¿es así?’. «Cuando hacemos o decimos algo que a la otra persona le llega como daño, le pone a la defensiva y la aleja de nosotros...», aunque no haya mala intención. Pero es que la intención sola no basta: «Hay cosas que creemos hacer por el bien del otro y lo único que consiguen es alejarnos de él porque le duelen. Entonces no entendemos qué ocurre y nos enfadamos con esa persona que rechaza nuestra manera de querer su bien», explica De la Torre, directora del Instituto de Comunicación No Violenta. Llevado a la práctica, los padres-policía del ejemplo inicial: «Su justificación es que lo hacen por el bien de su hijo. Creen que invadir, controlar y enjuiciar es por el bien del otro y, por tanto, es bueno. Pero solo conseguirán que el hijo se cierre».

– ¿Cómo acercarle si no es aconsejándole ‘bien’?

– Dar consejos a alguien que no te los pide nos da resultados negativos. Imaginemos que nuestro hijo nos cuenta que se siente mal en su grupo de amigos. Los padres enseguida encontramos justificación para aconsejarle: nuestra edad, la experiencia... Y le decimos ‘no vayas más con esos amigos’, creyendo que le vamos a ayudar. Pero no lo hacemos. Ayudarle es acompañarle, morderse la lengua y legitimar su cacao mental: ‘Te sientes dividido porque quieres ir con ellos pero no estás a gusto, ¿no?’. Llevamos mal la tristeza y la angustia de nuestros hijos. Si un profesor les reprende, pensamos: ‘¡Mira lo que le ha dicho!’. Pero nuestros hijos no son de mantequilla. Y cuando queremos resolverles un problema, a ellos o a cualquiera, lo que estamos transmitiendo es: ‘Tú no sabes resolverlo solo’. Y ese mensaje de desconfianza cala.