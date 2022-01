Se va el uno y viene el dos

Otro año más que termina. Otro año más en el que seguimos igual con el añadido de un acontecimiento histórico en nuestra tierra. Afortunadamente el volcán ya ha acabado de expulsar toda su furia.

La vida sigue, pero parece que seguimos anclados en el monotema de la pandemia. Encima, ahora volvemos hacia atrás, volvemos al baile de niveles, a llevar la mascarilla puesta en la calle.

Ya cansa. En 365 días pueden pasar muchas cosas, sin embargo parece que el SARS-CoV-2 tiene un ego más grande que nuestra clase política. O eso, o que la gente no sabe controlarse.

Ya estamos exhaustos de escuchar siempre lo mismo, por eso quiero hablar de salud mental, un tema que parece, que poco a poco se está empezando a tratar. En los últimos tiempos «la enfermedad invisible», también conocida como depresión ha aflorado como quien pilla un catarro una gélida noche de invierno. Y es completamente normal. Porque muchos ya no saben ni quienes son ni a dónde van, especialmente los jóvenes, quienes andan perdidos sin saber que rumbo tomar en sus vidas.

El mundo ya no es lo que era. Existe más miedo, inseguridad, menos contacto. Nos estamos volviendo más antisociales, menos humanos. Desgraciadamente, este es un buen caldo de cultivo para que afloren este tipo de enfermedades. Si ya era complicado afrontar el futuro, ahora lo es muchísimo más pero elevado a diez. Y lo que más gracia me hace es que muchos hablan pero pocos realmente dicen algo. Su discurso se queda en palabras vacías, al igual que el asunto del cambio climático.

La educación es la base de todo. Sin profesores, ni maestros no existirían albañiles, médicos, policías, agricultores… Ni siquiera nos podríamos definir como sociedad. Tristemente a los profesores ya hace tiempo que dejó de tomárselos en serio, pero eso es otra batalla más que hay que luchar. Volviendo al tema central; desde mi punto de vista la educación es la clave para solucionarlo todo, y el tema de la salud mental no puede quedarse al margen de la partida.

Porque para vivir bien hay que estar bien con uno mismo, quererse y cuidarse tanto físicamente como psicológicamente. La mente es nuestro motor, sin ella no podríamos hacer nada, no seríamos nada. Hay que cuidarla, es nuestro mayor tesoro, y esto debería estar siempre presente.

Este no es un tema del que podamos acordarnos hoy y olvidarnos mañana, porque se trata de nuestro bienestar. ¿Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, cómo vamos a estar bien con quienes nos rodean?

Si me preguntan mis impresiones sobre el 2021 les diría que son buenas, pero que ya estoy cansado de escuchar siempre lo mismo, que es hora de avanzar, pasar a otros temas y centrarse en cosas que verdaderamente nos hagan felices.

Hay que cuidarse, por supuesto, porque si no no saldremos de esta, y lo digo sobre todo para quienes a estas alturas siguen sin respetar las normas dictadas por los epidemiólogos, los que saben. Dicho esto, a veces es necesario descansar para recuperar fuerzas. Ojalá en 2022 podamos volver a vivir aquellos momentos que nos hacían más humanos, aquellos en los que la vida no era tan mala. En mi opinión, el éxito reside en el término medio, cómo decía Aristóteles; y en el sentido común. Cuidemonos en salud, pero también en salud mental. Lo agradeceremos.