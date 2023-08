Vera: «Es milagroso que, con los enemigos que tiene, la asociación JK5022 siga en pie»

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), Pilar Vera, indica que es «un milagro» que, pese a los «enemigos poderosos» a los que se han enfrentado en los 15 años que se cumplen este domingo del accidente del vuelo de Spanair en el que murieron 154 personas y 18 sobrevivieron con lesiones, la entidad que preside «siga en pie».

En una entrevista concedida por este aniversario, Vera -que perdió a una sobrina en la tragedia aérea- ahonda en que esos «enemigos poderosos» a los que se refiere tienen «recursos infinitos», de tal forma que «el desequilibrio es tan evidente que lo que realmente es un milagro es que 15 años después la asociación siga en pie».

Entre los enemigos a los que han tenido que enfrentarse están «las aseguradoras y el lobby que las sostiene; el fabricante del avión Boeing, que es uno de los fabricantes con recursos infinitos; la administración española; las compañías aéreas; o los colectivos, por ejemplo de mantenimiento, que están imputados los técnicos».

Pese a ello, reivindica los cambios que ha podido impulsar la asociación sin el apoyo de las administraciones en estos tres lustros de actividad: la prohibición recogida en el Estatuto de la Víctima de 2016 de que abogados o procuradores puedan acercarse a víctimas de este tipo de tragedias hasta que pasen 45 días, o que las compañías aéreas tengan un plan de asistencia a las víctimas.

Sin embargo, Vera considera que todavía quedan batallas que librar, y es por eso que aún no puede dar por concluida la labor de la asociación.

«Nunca pensé, porque si lo llego a pensar no me hubiera metido, que esto fuera a durar tanto, ni que no fuera a tener relevo, y ahora mismo yo me encuentro prisionera de la situación, no me puedo marchar porque si me marcho, esto se acaba. Y yo soy de las que no puedo dejar un libro sin leer», asegura.

Pone como ejemplo conseguir que la Comisión oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) -encargada de redactar el dictamen de responsabilidades del accidente que achaca la culpa a los pilotos- «desaparezca» y que sea sustituida por un «organismo multimodal» de investigación y prevención de accidentes en medios de transporte de todo tipo, no solo aéreo.

Un camino difícil

Pilar Vera no esconde que el camino por el que han transitado en estos años las víctimas ha sido difícil, sobre todo porque en todo este tiempo siente que la justicia les ha «dado la espalda siempre», pero también por la «labor de pedagogía brutal» que ha tenido que ejercer con las familias para explicarles que los pilotos «no eran los culpables, que fueron unas víctimas más de la cadena de errores que se cometieron».

En lo que a la vía de la investigación de las causas del siniestro se refiere, la asociación se encuentra a la espera de dos respuestas judiciales.

Por un lado, sobre si se admite o no a trámite una querella criminal que han presentado contra ocho de los 18 responsables sobre los que puso la lupa el dictamen de la comisión de investigación de la tragedia en el Congreso de los Diputados y que, en opinión de Vera, hizo que la investigación oficial de la Ciaiac -que únicamente veía culpables a los pilotos- quedara «completamente desacreditada».

Por otro lado, el Tribunal Supremo todavía tiene que responder sobre la petición de la asociación de que no se aplique con carácter general el baremo de accidentes de tráfico a la hora de abonar las indemnizaciones a las víctimas.

Sin embargo, Pilar Vera admite que no tienen «mucha esperanza» de que estas resoluciones judiciales les sean favorables: «No sabemos hasta qué punto un dictamen del poder legislativo, sería muy novedoso y muy singular, tendría el peso y la validez suficiente para que el poder judicial acometiera una investigación».

Nueva fundación

Vera también adelanta que en las próximas semanas espera que pueda quedar constituida una fundación de seguridad aérea que sería pionera en España y en la que lleva trabajando bastante tiempo.

«El objetivo que tiene la Fundación, o uno de los objetivos principales, es recoger todo lo que se ha hecho en estos 15 años a nivel nacional e internacional para que no se pierda. Y también que quien pierda a algún ser querido en una tragedia del tipo que sea tenga la certeza de la Fundación le va a proteger y le va a decir lo que hay, que desde luego no le van a engañar como intentaron con nosotros», explica.

Y es que, según señala, en España «han querido enterrar» esta tragedia y «acallar» a las víctimas en estos 15 años «porque las causas del fallo sistémico que se produce en la tragedia del vuelo JK5022 siguen latentes».