Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Gil de Miguel, en la biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme). José Ramón Ladra

Ángel Gil de Miguel

Académico de la Ranme y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
«Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»

El experto lamenta que menos de un 60% de los mayores de 64 años se vacunen. «Si llegáramos al 75% que aconseja la OMS evitaríamos miles de hospitalizaciones»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:14

Comenta

Llega la temporada de máxima transmisión de virus respiratorios y Ángel Gil de Miguel (Madrid, 66 años), académico de la Real Academia de Medicina (Ranme) ... y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, advierte de que este otoño la gripe se ha adelantado y convive con el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Por eso insiste en la importancia de la vacunación, no sólo para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, «también para mantener la calidad de vida».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  2. 2

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  3. 3 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  4. 4 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  5. 5 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  6. 6 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  7. 7 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  8. 8 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  9. 9 El Cabildo abre el periodo de información pública para la circunvalación al casco de Agaete
  10. 10

    Condenado a más de cuatro años de prisión el rapero Puff Daddy

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»

«Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»