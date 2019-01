Un hombre con tres hijos descubre que es estéril 20 años después

Richard Mason y Kate Mason llevaban 20 años casados cuando se separaron. Entonces Mason se realizó un examen médico y le diagnosticaron fibrosis quística, una enfermedad que provocó la incapacidad para tener hijos.

El fundador de un negocio millonario de supermercados en Reino Unido se sometió a un examen de ADN cruzado y descubrió que los tres hijos que había tenido su mujer no eran suyos 20 años después de casarse con Kate. Los hijos de Kate Mason y que Richard había criado como propios eran resultado de una relación extramatrimonial, según ha publicado The Telegraph.

El hombre la denunció para tratar de recuperar los cuatro millones de dólares que pagó como parte del acuerdo de divorcio en 2008 alegando el fraude de su esposa respecto a la paternidad de los tres niños. «No sabes qué es real y qué no, como si estuvieras viviendo Matrix. Un día alguien te dice: ‘Todo lo que sabías y todo lo que pensabas que era sólido y verdad no existe y nunca existió. Tú no eres el padre, no puedes tener hijos, no tendrás un legado’», contó Mason al Daily Mail.

La exesposa de Mason admitió que a fines de la década de 1990 había tenido una relación informal que duró cuatro años con otro hombre. Su hijo mayor nació en 1995, mientras que sus hermanos, gemelos, nacieron en 1999.