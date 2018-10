Una red delictiva que no para de crecer

Protagonistas

El trance de comsa

En el caso concreto de Comsa, las actividades de la presunta trama delictiva en Canarias se producen en un momento especialmente delicado para la compañía, que se vio obligada a la venta de activos en negocios no estratégicos para cumplir con el acuerdo de refinanciación pactado con sus bancos en diciembre de 2016. En virtud de este plan, el grupo se comprometió a realizar desinversiones por valor de 200 millones de euros mediante la venta de actividades que no sean de construcción e ingeniería antes de 2020. De esta forma, la compañía podrá cumplir con otra parte del plan, la de inyectar 250 millones de euros en la empresa ante de 2021. En caso de no hacerlo, la banca tomaría el 50% de su capital.