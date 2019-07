Un ambiente muy «nocivo» marcado por las drogas

Un vídeo y el mensaje: «Con cocaína, feliz 2018».

El mismo contó a la magistrada como un día se encontró a Raúl durmiendo en un aparcamiento «por agosto o septiembre del 2018 en la Marina de Arrecife» y después se enteró que lo habían «sancionado 15 o 16 días sin empleo ni sueldo» en su empresa. Raúl, que no dijo al declarante y sus amigos que se había casado, volvió al tiempo a dar señales de vida cuando envió un «un mensaje en el grupo de WhatsApp de amigos que sentó muy mal». En el mismo «envió un vídeo y puso ‘Con cocaína, feliz 2018’ y se veía a él esnifándola y al minuto ya había acabado con toda», manifestó este testigo. Ese vídeo les «llamó la atención» y así «se dieron cuenta que a Raúl le estaba pasando algo, que eso no era normal». Ese último año, el acusado «comentaba su consumo y que iba con señoritas de compañía como una hazaña, que quizás pensara que eso era lo normal». Además, le «contaba a cualquier persona lo que le pasó en el Gran Hotel», en referencia al episodio de violencia de género en el que agredió a la fallecida y ahí «perdió la noción de la realidad de tanto consumir cocaína, eso fue lo que a él le mató», declaró.

Nunca dijo «que la mató».

Uno de los familiares de Raúl Díaz que colaboró en la investigación al ser agente de la Policía Nacional detalló ante la magistrada instructora que «Raúl nunca me ha dicho que ha matado a Romina», aunque sí fue al primero que le confesó que había quemado su cuerpo, lo troceó y luego lo tiró al mar. «Me contó que estuvieron gran parte del día 31 consumiendo todo tipo de drogas como cocaína y pastillas relajantes que le habían quitado a su madre, que habían bebido mucho alcohol y que comenzaron a discutir», declaró. Añadió que «había abandonado el domicilio para no tener problemas con ella por el tema de los malos tratos» y que «había vuelto a las seis horas y ella no estaba», versión que luego cambió diciendo que «se fue de la casa, se fumó unos cigarros y que volvió sobre una hora» más tarde y, «cuando llegó a la vivienda se la encontró muerta», detalló el familiar de Raúl Díaz. Cuando lo detuvieron, «se puso a llorar, se derrumbó por la que había liado con las drogas».