Los padres de las niñas de Jinámar, acusados de abandono de familia

El fiscal César Casorrán considera que los padres de las tres niñas de Jinámar que oficialmente no existían, son autores de tres delitos de abandono de familia. Las pequeñas no fueron inscritas en el Registro Civil, carecían de tarjeta sanitaria y no estaban escolarizadas.

En la calificación penal de los hechos que desarrolla en su escrito de acusación provisional, el representante del Ministerio Fiscal solicita seis meses de cárcel por cada uno de los tres delitos, lo que supondría una pena global de 18 meses para cada uno de los progenitores. Con esta petición de penas, ninguno de los dos ingresaría en prisión.

Además, Casorrán pide la retirada de la patria potestad de las tres menores durante un periodo de cinco años.

En su escrito, el Ministerio Público señala que los acusados responden en concepto de coautores y que no concurren en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

En estos momentos, el caso se está tramitando en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Telde y está pendiente de ser asignado a un juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria.