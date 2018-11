Lo mató pero no estaba en sus cabales

Esta circunstancia ha provocado que la fiscal Cecilia Acebal y el letrado de la acusación particular, Eduardo López, incluyeran en sus conclusiones la semieximente de anomalía psíquica, por lo que rebajaron sus peticiones de los 20 años de cárcel iniciales, a ocho de reclusión en un centro psiquiátrico y la prohibición de residir en Las Palmas de Gran Canaria durante los cinco años siguientes tras el término de la condena.

«Solicito la pena de ocho años de prisión e internamiento en un centro psiquiátrico por el tiempo de la condena porque es la medida que más se ajusta a la situación personal del acusado», señaló la representante del Ministerio Público. Por su parte, el abogado de la acusación particular se adhirió a la tesis de la fiscal y dijo al jurado que «no hay que olvidar que, como consecuencia de sus actos, hay dos hijos que se han quedado huérfanos y unos hermanos a los cuales les han destrozado la vida. Es cierto, pero también lo es que el acusado no es completamente responsable de sus actos, por lo que hay que hacer lo justo, pero sin olvidar la razón de compasión», alegó al tribunal del jurado.

A las propuestas de las acusaciones se adhirió la defensa de Adriel H. R. representada por José Mario López, que quiso aclarar que «justicia significa dar lo que merece cada uno y, en este caso, justicia no es venganza», dijo. «Mi cliente cometió el delito, aunque no era consciente de lo que hacía porque sus facultades mentales no estaban funcionando correctamente. Él no agredió a la víctima para querer matarla. Este señor es un enfermo mental y a los enfermos no se les castiga con prisión, se les cura», manifestó el abogado.