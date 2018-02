El homicida de Paseo de Chil, ¿inimputable?

«Venía a por mí».

El encausado declaró a los forenses acerca de la víctima que «me tenía amenazado a mí y a mi mamá, él venía a por mí, era de noche, yo no se si él tenía algo... Él me había dicho que ya había estado en la cárcel por matar a alguien . Él me decía ‘cubano de mierda’, tiraba mierda en mi tienda, tiraba voladores y me decía ‘vuélvete a tu país’», según consta en el informe.