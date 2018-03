«Le pegué en defensa propia»

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebró ayer la primera sesión de la vista oral que sienta en el banquillo a Daniel O., un ciudadano rumano que está acusado de homicidio por haber quitado presuntamente la vida a su compatriota Félix B. a puñetazos en unos hechos ocurridos el 26 de julio de 2016 en Guanarteme.

El Ministerio Público consideró en su escrito de acusación que el encausado cometió el homicidio debido a un ataque de celos y de manera brutal, puesto que pensaba que su exnovia mantenía una relación con el fallecido. Pero esta tesis la negó ayer por completo Daniel O. en su declaración a preguntas de su defensa. «Félix –la víctima– era amigo mío», afirmó. «Bebimos whisky y cerveza y acabamos mi ex, Félix y yo en un bar pidiendo otra copa. Se hizo la hora de irme porque me iba a quedar en casa de mis tíos y él, mientras íbamos caminando por la calle Simancas, me empezó a insultar diciéndome que no tenía cojones, que era un cabrón y un hijo de puta por irme», relató.

El encausado insistió en que no quería broncas hasta que los insultos fueron a más y fue golpeado por detrás por la víctima: «Me pegó, me escupió, cogió del cuello y tiró al suelo» y a la tercera agresión, «vi que iba a sacar algo del bolsillo que pensaba que era un cuchillo y por eso le golpeé con el puño y caí encima de él» al ir bebido. «Quedó inconsciente y empezó a roncar y pensé que era broma y le di dos o tres cachetones para que despertara y como no reaccionaba, llamé a su hermano para que lo viniera a buscar. No tenía intención de matar a esa persona ni causarle daño, fue en defensa propia y nunca fui consciente de que estaba mal», declaró.