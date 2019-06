La menor: «Me tocó y quiso que le tocara yo a él»

La menor, que no acudió a la vista oral ya que se utilizó su testimonio en la prueba preconstituida, manifestó en la misma que su abuelo se había «pasado con ella tocándome» sus genitales y detalló que esto solo ocurrió en una ocasión mientras estaba viendo la televisión en casa del procesado y el resto de miembros de la familia que se encontraban en la vivienda dormían la siesta: «Yo le decía que no», recordó la víctima, que manifestó que «estaba en el sillón acostada después de haber almorzado y tenía un pijama puesto. Entonces vino mi abuelo y me empezó a hacer unas cosquillas –en los genitales– por fuera primero y luego por dentro del pantalón y las bragas. Él me tocó y quiso que yo le tocara a él su cuca pero yo no quise», manifestó la menor en la prueba preconstituida que visionó ayer el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial durante la vista oral.

La madre de la menor se quedó «impactada».

En la vista oral de ayer también declaró la madre de la víctima, que relató cómo se enteró de los presuntos hechos: «Nuestra relación con mi suegro era normal y es cierto que, de todas mis hijas, la que más tiempo estaba con él era la denunciante. De todo me enteré por medio de mi otra hija, que me contó que la menor le había dicho que su abuelo le había tocado sus partes íntimas», relató. «Me dijo que le hizo cosquillas y que su abuelo le había dicho que, como él se lo hizo a ella, ahora ella tenía que hacérselo a él y que no podía contar nada a nadie de lo ocurrido porque si no, se iba a enfadar mucho», manifestó al tribunal. «Cuando me enteré me quedé impactada», dijo.