La Audiencia desestima el incidente de nulidad de la expareja de Rubén Castro y confirma su absolución

"No basta con afirmar apodícticamente que la sentencia del Juzgado de lo Penal partía de los prejuicios o estereotipos de la 'víctima ideal ', de la 'mujer mentirosa o maliciosa' o del varón 'buen padre de familia', sin luego atinar a poner un solo ejemplo de en qué modo esos supuestos estereotipos se han trasladado a los razonamientos de la sentencia de instancia, de lo que realmente no encontramos el mínimo atisbo", señala la Sección Cuarta.

Con respecto a lo que subyace en el incidente de nulidad, la discrepancia de la acusación con la valoración de la prueba y su pretensión de sustituir tal valoración "por su propia visión de las distintas fuentes de prueba, lo que no es jurídicamente posible en la medida en que no se ha logrado acreditar en modo alguno que aquella valoración fuere irracional, ilógica, caprichosa o absurda".

«No puede identificarse perspectiva de género con perspectiva de parte»

"La perspectiva de género que ahora se demanda no estuvo ausente de la sentencia de instancia, sino que claramente se encuentra presente en ella en confluencia con restantes parámetros de valoración de la prueba", asegura el tribunal.

En este sentido, añade que "no puede pretenderse convertir la perspectiva de género en el único criterio de valoración de la prueba, excluyente de todos los demás y con carácter tasado, de tal modo que cualquier mujer que afirme haber sufrido violencia en ese contexto histórico y social de discriminación y desigualdad debe erigirse, 'per se' y sin más, en prueba 'iuris et de iure' --presunción que no admite prueba en contrario-- de los hechos que afirme, sin someterlo a un riguroso análisis crítico y sin admitir prueba en contrario, lo queacabaría pulverizando la constitucional presunción de inocencia".

"Si se nos permite decirlo así, con todos los respetos a la acusaciónparticular que tan digna y legítimamente ha ejercido su función, no puede identificarse perspectiva de género con perspectiva de parte, y esto último es lo que parece desprenderse de todo el escrito", argumenta la Sala.

Por ello, "no se comprende que so pretexto de esa perspectiva de género se pretenda revisar el proceso de valoración no ya sólo de las pruebas personales, sino también de las documentales y periciales, que se hagan referencias confusas a la no valoración de testificales que no son tales en la medida en que ni siquiera comparecieron al plenario, que se pretenda reabrir el debate sobre la mayor o menor eficacia probatoria de unos mensajes de WhatsApp, que se quiera revisar la doctrina jurisprudencial sobre qué son y qué no auténticas pruebas periciales o que se quiera someter a nuevo escrutinio la valoración de la declaración del acusado sobre la que de forma tan clara y extensa nos pronunciamos en nuestra resolución".

"Por no mencionar lo desafortunado de invocar como prueba del quebranto del principio de igualdad las resoluciones dictadas por la magistrada que instruyó la causa o por los otros cuatro magistrados integrantes de esta Sección Cuarta --a la que sigue perteneciendo el ponente de esta resolución tras más de una década--", añade el tribunal.