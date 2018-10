Fiscalía ve altamente preocupante delitos por violencia machista en Canarias

"No hay un incremento y los datos son estables, pero lo deseable es que este tipo de delitos disminuyese", sostuvo el fiscal general de la Comunidad Autónoma.

Plantillas escasas

Respecto al número de fiscales, hasta hace cinco años la plantilla en las dos provincias estaban "estabilizadas" pero con el incremento de nuevas competencias, actividades y órganos judiciales "ha devenido escaso".

"Hay una carencia importante de fiscales tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife que da lugar a que los fiscales se tengan que multiplicar por dos o por tres, asumiendo como un chicle funciones muy flexibles", lamentó.

En asuntos no trascendentales y que no afectan a derechos fundamentales el Ministerio Fiscal se ve limitado en su actuación, expuso Vicente Garrido, quien admitió que los fiscales no pueden acudir "a algunas actuaciones" porque coinciden con juicios penales con menores implicados o cuestiones contencioso-administrativas, dijo como ejemplo.

A medida que pasa el tiempo estas carencias son más evidentes, resumió Garrido, quien que por parte de la Fiscalía merece una reflexión y una autocrítica para adaptar su mensaje a la sociedad "y hacernos más visibles" el hacer un esfuerzo para que se entiendan mejor los datos.