Fermín, el policía que jugó a ser custodio de los narcos

El agente estaba apoyado presuntamente por su esposa y sus hermanos

El Policía Nacional Fermín C. V. R., apoyado presuntamente por su esposa –directora de una entidad bancaria que fue registrada– y de sus hermanos, colaboraba de una manera similar pero a diferente grado de participación con los líderes de estas cuatro redes delictivas que llevaron a cabo delitos de extrema gravedad, convirtiéndose en algunos casos en verdaderas organizaciones criminales.

Esta compleja investigación iniciada en 2018 incluso tuvo un plus de dificultad debido a la particularidad de tener como encartado a un funcionario de la Policía Nacional, Fermín C. V. R., cuya labor principal y prevaliéndose de su condición como agente de la autoridad, fue la de dar seguridad y cobertura a la diferentes actividades ilícitas investigadas, revelando a los cabecillas de cuatro redes delictivas, información reservada e importante sobre metodologías de actuación policial.

Colaboraba de forma similar pero en diferente grado de participación con cuatro redes delictivas

El equipo de investigación no descarta llevar a cabo más detenciones en próximas fechas ya que la operación sigue en marcha.

Durante toda la investigación, los agentes apreciaron como el policía Fermín C. V. R. se hizo vale de numerosas argucias para conseguir, en algunas ocasiones, no aparecer en las posibles auditorias que pudieran realizarse sobre las consultas que realizaba en las bases de datos de la Dirección General de la Policía, además de que engañó a los narcotraficantes asegurándoles que tenía amistad íntima con magistrados, con un agente de la Guardia Civil encargado del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y otro comisario destinado al control del acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid .

Drogas, robos, extorsión...

El ‘asunto Kramer’: Robo de una joyería.

La investigación contra Fermín se inició a raíz de unas pesquisas llamadas Kramer y en la que el policía fue encartado por haber hecho vigilancia con el ruso Roman Prizov, autor de un robo perpetrado el 7 de abril de 2016 en la joyería Gold Kramer de Maspalomas y por el que fue condenado. En las cámaras se pudo ver que, al menos una chica estaba realizando las vigilancias en un coche propiedad del policía. En posteriores pinchazos telefónicos, el agente reconoció que «cometió un error» y «la cagué gorda» y luego, presumió de tener relojes de alta gama robados. También se interceptó una conversación en la que habló con alguien para vender joyas. No pudo ser procesado.

Robert G. S.: Información confidencial

El policía contactó con el polaco Robert G. S. en agosto de 2018 al que ofreció información sobre técnicas de detección de estupefacientes en el aeropuerto de Barajas y la encriptación de comunicaciones. El polaco contó al policía que tenía a alguien preparado en España para ir a Brasil para traer cocaína que al final no se llevó a cabo. También facilitó a los narcos comprobaciones de números telefónicos para que supieran si estaban siendo investigados, todo ello a cambio de dinero.

Alexis S. P. y Hafid M.: Correo humano y velero

Los investigados Hafid M. y Alexis S. P., junto al policía, planificaban introducir coca desde Sudamérica vía avión por el método correo humano. También pensaban traer hachís en un velero. Fermín iba a recibir 1.500 euros por asesoramiento. También Fermín dijo tener relaciones con magistrados que usaría para reducir la condena del padre de Hafid a cambio de 10.000 euros. Sobre esto último, extorsionó al investigado Alejandro Manuel M. A. para que le pagara los 10.000 euros diciéndole que si no lo hacía, no pararía una presunta investigación que pesaba sobre él y que no era real.

Ivo Emiel P. B.: La parte más compleja de la trama

El agente contactó con un belga llamado Ivo Emiel apodado el Químico por sus conocimientos en la elaboración de drogas. Ivo incluso llegó a montar un laboratorio en Ayagaures de drogas sintéticas y anabolizantes. En esta trama, los investigadores actuaron contra la introducción de 1.400 kilos de hachís por mar donde colaboró Fermín, cocaína vía marítima del Caribe y coca desde Guinea Bissau o Mauritania.