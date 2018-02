Alba: «Es como si me imputan homicidio sin morir nadie»

Sin embargo, añade Alba, «sí denuncié ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio TSJC que me había manifestado el investigado –Miguel Ángel Ramírez– que invitaba a otros magistrados al palco del estadio, a cenas y demás regalos», detalló. Por este motivo, el magistrado consideró que «imputar un delito de cohecho a mí es como imputarme un homicidio sin que haya muerto nadie», declaró a este periódico. Alba insistió en que la resolución judicial hecha pública ayer «contiene hechos que no se me han imputado en estos casi dos años» de investigación «siendo completamente sorpresivo», finalizó. Este auto, que ha sido remitido al CGPJ «a los efectos que procedan», es susceptible de recurso por lo que el expediente disciplinario en el que se propone la expulsión de Alba de la carrera judicial, sólo se volverá a activar cuando la causa penal se cierre en firme. Ahora, la duda es si el CGPJ estima que la resolución de procedimiento abreviado es suficiente para ordenar la suspensión cautelar del investigado o hay que esperar al auto de apertura de juicio oral.