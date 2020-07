El Supremo ratifica los 25 años de cárcel a Na Li por asesinato

De esta forma, el ponente Julián Sánchez Melgar, otorga firmeza al fallo dictado el 20 de marzo de 2019 por el magistrado Miguel Ángel Parramón, adscrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ratificado posteriormente por la Sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El mismo consideró a Na Li culpable de los delitos de asesinato con la agravante de parentesco y maltrato habitual. Además de los 25 años de pena privativa de libertad, la condenada tendrá que indemnizar a la madre biológica del fallecido con 270.000 euros, a la que no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 35 años.

La defensa de Na Li argumentó en su recurso de casación, en síntesis, que había existido un error en la valoración de la prueba por parte de la Audiencia Provincial al no tener en cuenta «que los sistemas de registro horarios de llamadas establecen el horario peninsular, igual que la plataforma Lexnet, sistemas de vídeo vigilancia, etcétera, no descontando una hora menos por estar en Canarias». Por este aspecto, esta parte entendió que se había «infringido un precepto penal sustantivo al no aplicar la atenuante de haber procedido la culpable», antes de conocer que el procedimiento judicial se dirigía contra ella, «a confesar la infracción a las autoridades o cualquier otra circunstancia de análoga significación», planteó.

Dicho argumento fue calificado por el Supremo de «incorrecto desde una adecuada ortodoxia casacional», pues tales motivos «son incompatibles, debiendo ser tratados por separado», como así desgranó Julián Sánchez Melgar.