El sufrimiento derivado de una pericial nula

«Sufrí un calvario por culpa de un psicólogo que realizó un informe pericial negligente». De esta manera resumió Alfredo Mayor, un farmacéutico grancanario, la odisea judicial que ha soportado desde principios del año 2017. Su caso comenzó cuando pidió la custodia compartida con su expareja y fue sometido tanto él como la adulta y la menor a una pericial psicológica realizada por el profesional Hernán Javier S. F., un estudio que la propia autoridad judicial calificó de «pobre y carente de los requisitos mínimos exigidos para la correcta confección de un informe psicológico» y que derivó en su suspensión del ejercicio profesional por el plazo de un mes y tres años de inhabilitación para realizar periciales, según un contundente dictamen del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas.

En dicha pericial, Hernán Javier S. F. empleó una metodología inadecuada para una niña de tres años y a raíz de la misma, Alfredo Mayor fue demandado en varias ocasiones por su expareja por maltrato infantil y también por violencia de género, en este último caso por una presunta agresión a una pareja que el denunciado no tenía. La pericial llevada a cabo por el psicólogo suspendido tenía como objeto determinar el modelo más idóneo de la custodia como régimen de visitas para la hija común que ambos tenían. Tras una hora y veinte minutos de entrevista con el perjudicado, determinó que no era aconsejable que la menor fuese forzada a retomar el vínculo con el padre –a pesar de que habían pasado tres años de la separación– y que la custodia tenía que ser para la madre indicando incluso presuntos episodios de malos tratos del padre hacia la menor que posteriormente se acreditó que no existieron.

La pericial fue «lamentable» en su metodología, como así la calificó el Ministerio Fiscal, y careció de una mínima prueba de credibilidad respecto a lo relatado por la menor, que lo hizo incluso en presencia de la propia madre.