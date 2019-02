El SCS, ante el juez para aclarar una reclamación

Pero el SCS entiende que esta citación solo se produce para que el juzgado tenga conocimiento directo del porqué el organismo no ha firmado el convenio marco para la atención de la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública, un documento que es «estrictamente de carácter voluntario» y que se encuentra aún en proceso de tramitación.

Mapfre dice que ha ofrecido 652.000 euros para la asistencia sanitaria futura

El conflicto llega cuando Mapfre, la compañía aseguradora del vehículo que colisionó con la motorista, inicia el procedimiento para abonar el coste de la asistencia sanitaria futura de esta joven que se destinará a pagar su internamiento en el centro hospitalario. Mapfre ofertó, según esta parte, el pasado año 652.000 euros al Servicio Canario de Salud, utilizando las tablas de tarifas establecidas para estos tratamientos, pero el organismo público –al parecer y según la representación legal de la víctima–, aún no ha respondido si está de acuerdo o no con ese importe alegando que aún está tramitándose la firma del convenio con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa).

El problema se agrava porque, hasta que el SCS no de el visto bueno a esta oferta, no se podrá garantizar la asistencia sanitaria futura de la accidentada y, por lo tanto, no se puede llegar a un acuerdo entre la aseguradora y la tutora legal de la víctima a efectos de cobrar la indemnización que le corresponde en concepto de responsabilidad civil, entiende su representante.

Por este motivo, tanto la representación legal de la víctima como la de la aseguradora han solicitado la comparecencia en sede judicial del director del SCS, Conrado Domínguez, para que ofrezca las explicaciones oportunas en el procedimiento que se sigue por el accidente de tráfico y manifieste si acepta o no la oferta de 652.000 euros planteada por Mapfre. Pero el SCS alega que lo único que puede decir en este asunto es que Canarias no ha firmado aún el convenio porque está en trámite, recabando informes jurídicos, de presupuesto, de intervención, de normativa y también precisa de una autorización del Consejo de Gobierno. Sostiene que, en ningún caso, son parte de una indemnización entre la familia de la accidentada –que según los informes puede recibir los cuidados que precisa fuera del hospital– y Mapfre.