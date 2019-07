El marido de Romina, «controlador» hasta con su expareja

«Raúl llevaba una vida paralela y desde que se separó de Carmen, la relación suya con el grupo de amigos no era tan fluida. Raúl estaba como ido y su vida no era acorde con sus responsabilidades», declaró uno de los testigos que dijo haberse sorprendido por el hecho de que el acusado comenzara una relación sentimental con otra persona cuando «se iba a casar con Carmen en verano de 2018», escasos meses antes del trágico suceso. «Raúl había cambiado, no era el mismo que hacía unos meses y todo fue a peor», añadió. «Él era una persona inteligente, puede ser que fuera una persona fría y calculadora y lo tenía todo muy bien pensado».

También otro de los testigos apuntó a que «nunca supo de episodios de celos con Mamen –la madre de las dos niñas–, aunque con Carmen si que tuvo diferencias hasta el punto de que Raúl me dijo que tuvo una depresión porque no funcionó esta relación».

«Raúl tenía obsesión con Carmen», detalló otro de los declarantes en esta fase de instrucción y que vivió durante dos años con la expareja del procesado. «Cuando cesaron la relación vi varias veces pasar por nuestra casa de Los Lirios el coche de Raúl y por eso me cansé de él». Cuando sostuvo que «tenía obsesión con Carmen» se refiere a que «jugaba con ella psicológicamente, que utilizaba a sus hijas para jugar con ella, le mandaba mensajes diciéndole que era la mujer de su vida y mientras él estaba con otra chica», añadió. «La vigilaba desde el coche en casa de una amiga... Raúl estaba loco, era paranoico y muy inteligente, aunque nada agresivo».

Este testigo reconoció ante la autoridad judicial que «siempre comenté con los amigos que si había una persona capaz de cometer los hechos por los que se está investigando, sería Raúl» ya que «era calculador, frío, metódico y celoso».

El testigo comentó que Raúl creía que «Carmen estaba conmigo y ella, una vez que lo nombramos, me dijo ‘él sabrá con quién está, qué hace con su vida...», detalló este testigo de la investigación del caso Romina.