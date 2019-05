El fiscal insiste en la culpa de Hernández

Manifestó Santana Cazorla «se vanaglorió de haber dado un discurso al estilo ‘Braveheart’ pidiendo que le diesen la licencia»

Además, insistió en que el testimonio más incriminatorio para el propio acusado fue el protagonizado por el constructor Santiago Santana Cazorla, quien a su juicio «se vanaglorió de haber dado un discurso pidiendo que le otorgasen la licencia al más puro estilo Braveheart –en alusión a la película– y fue en ese momento cuando todos los que estaban presentes en Tauro y, a sabiendas de que no se cumplía con la legalidad exigida, se plegaron ante él», apuntó Ródenas. «El acusado dio entonces la autorización verbal para que empezara la obra sin tener en cuenta las advertencias y reparos planteados por su técnico», insistió el representante del Ministerio Público.

En este juicio, que analiza si la licencia de las obras que sirvieron al grupo Anfi Tauro para rellenar con 70.000 toneladas de arena una playa de callaos a cambio de la cesión de 3.811 metros cuadrados de terreno para dominio público y que, según la Fiscalía, nunca hicieron, el acusado negó todos los hechos en su turno de última palabra. «Esta situación me tiene desconcertado, perplejo y muy dolido porque en 42 años que llevo dedicado al sector público nunca he tenido ningún problema de este tipo y encima ha ocurrido al final de mi vida laboral», dijo. «Siempre he tenido claro mi papel como servidor público y he desempeñado mis cargos cumpliendo con la legalidad y resolviendo los problemas de la mejor manera posible. Siempre he obrado de buena fe y con lealtad institucional, por eso me ha sorprendido y disgustado cuando fui cesado y denunciado. Reitero mi inocencia», manifestó el exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León.

Este juicio quedó ayer visto para sentencia.