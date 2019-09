Caso Romina: Niegan la libertad provisional a Raúl Díaz

La magistrada Sofía Román Llamosí ha desestimado los argumentos a los que aludió la representación legal del investigado, que entendía que su patrocinado no tenía posibilidad de destruir pruebas, contaba con arraigo en la isla, no había riesgo de fuga y, además, insistía en que no fue el autor de la muerte de Romina Celeste. En un auto, la autoridad judicial negó tal pretensión, por lo que Raúl Díaz tendrá que seguir internado en el penal donde permanece desde el 13 de enero.

La resolución considera, respecto al argumento del transcurso del tiempo y el riesgo de fuga, que «la tentación de fuga ante una pena de intenso gravamen aumenta en la misma proporción en que lo hacen también la proximidad legal y la temporal de poder sufrir sus consecuencias», sostiene.

En lo que se refiere al arraigo, donde la defensa argumenta que el investigado cuenta con domicilio fijo en Lanzarote, familia estable residente y trabajo en la isla, que el domicilio donde vivía en Costa Teguise era de alquiler y el contrato se extinguió, que no tienen constancia de que se mantenga una «relación paterno-filial» en la actualidad y que mantiene una situación «de ausencia de relación laboral alguna», dado que la misma acabó cuando éste entró en prisión.