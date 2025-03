Con 1,32 metros de altura, Jimmy Muñoz actuaba en el ruedo, en el espectáculo de «torero cómico», hasta que hace dos años las contrataciones ... cesaron de golpe. «Para nosotros una vaquilla es como un elefante», describe. Nacido en Ecuador hace 58 años, comenzó a torear a los 18, primero con cabras y luego con toros. «Yo nací artista y cuando vi que otros pequeños llenaban la plaza, dejé mi trabajo». Por un vídeo lo descubrió un empresario español. «Me trajo a España hace 25 años, con contrato y todo». Con la sentencia reciente de un tribunal de Málaga, los espectáculos con personas con acondroplasia (enanismo) podrán regresar a las plazas españolas. «Ya se está montando algo para el verano», mantiene Muñoz. «Yo siempre he hecho reír a la gente, es mi trabajo».

–¿Se ríen de usted o de lo que hace?

–La gente nos admira porque tan pequeñitos nos enfrentamos al toro. Y quien te admira no se burla. Con toro o sin toro yo hago comedia y la gente se ríe de mis parodias.

–¿No se mofan de ustedes?

–Voy a poner un ejemplo. Hay personas en sillas de ruedas en un deporte como el baloncesto. Maravillan cuando meten una canasta. La gente aplaude y ríe. ¿Se están mofando? Y si lo hicieran se tendría que hacer como en el fútbol con los racistas. La persona de color no deja de jugar, al contrario, sigue adelante.

–Hay personas contra estos espectáculos que también tienen acondroplasia y aseguran que son humillantes.

–Detrás de todo esto hay gente con poder y empresas que usan títeres, y les pagan para difundir mentiras. Cuando voy por la calle veo que los padres tratan de que los niños esquiven sus miradas de nosotros. Y yo me acerco, y les digo: si no te tomas la sopa, te vas a quedar así. Con tanta propaganda, sentimos que tienen miedo.

–¿Miedo de ofenderles?

–Sí, a las personas que tenemos una baja estatura. Yo no me siento ofendido, pero hay gente que hasta se cambia de acera para no vernos. No tengo complejos, gracias al espectáculo. No digo que todos tienen que estar en uno, porque tienen que ser ellos mismos. Nacimos así y así mismo moriremos.

–¿Sabe que hay un anteproyecto de ley para prohibir específicamente actuaciones como la suya?

–Me indigna. Estamos luchando. Somos personas normales.

–El objetivo es protegerles.

–No, sería quitarnos todo. Queremos depender de nosotros mismos.

–¿Qué considera usted denigrante?

–El crimen que están haciendo contra nosotros. La Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, a llevar pan cada día a nuestra familia. Y esto es una fuente de ingresos y de un momento a otro nos lo están quitando.

Jimmy Muñoz en el ruedo (arriba), en una actuación para una despedida de soltera y con su esposa e hijo mayor, también dedicado a la tauromaquia. Fotos cortesía de Jimmy Muñoz

–¿Lo que se conocía como 'bombero torero' es su principal fuente de ingresos?

–Se podían hacer setenta festejos en cinco meses, en el verano. Entrábamos a mediodía y a las siete de la tarde íbamos a otro pueblo. Ganaba lo que paga una empresa en dos o tres años de sueldo mínimo.

Físico y mental

Con «otros seis pequeños», Jimmy Muñoz actuó en la película 'Blancanieves' (2012) con Maribel Verdú, sufrió una dura embestida en la plaza de Las Ventas y tiene un hijo con acondroplasia, como él, que también se decidió por la «profesión taurina». «Llevamos la tauromaquia en la frente», asegura Muñoz, que tiene reconocida un 46% de discapacidad y preside la asociación Hada Actúa.

–¿Qué pasó cuando prohibieron estos espectáculos?

–Tuvimos que ganarnos la vida de otra manera, para subsistir. Nosotros tenemos familia, hijos, nietos. Yo tengo dos hijos. Un hijo de 33 años con acondroplasia y otra niña alta de 18, y mi nieta de ocho es alta también. En mi familia sólo yo y mi hijo tenemos acondroplasia. Pero si volviera a nacer pediría a dios que me hiciera con la misma perfección.

–¿Considera la acondroplasia una discapacidad?

–No somos minusválidos y no queremos ser una carga para el Estado, con todo el respeto para los que sí tienen una ayuda por discapacidad. Pero nosotros aportamos al sistema cuando trabajamos y cotizamos.

–¿En qué trabajó estos años?

–Hago rótulos de flash luminoso para bares, y a veces amenizo fiestas o despedidas de solteras.

–¿Volverá al ruedo?

–Ya está llamando algún productor. Donde más nos quieren es en Andalucía y se están abriendo muchas fechas.

–¿No se volverán a suspender?

–Hay asociaciones que asustan a las empresas y las peñas taurinas que nos contratan. ¿Quién paga el daño de que de un día para otro te digan que no trabajas?

–¿Su trabajo es equiparable al de una modelo o un ingeniero?

-Claro, yo nací actor.