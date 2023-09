«Tik tok se ha convertido en el oasis de los pedófilos porque la usan más las niñas»

Silvestre del Río Valero, policía especializado en menores y responsable de 'Educando Proteges', participó con la charla 'El camino desde las apps infantiles a las sugardaters' en las Jornadas de Sensibilización sobre la Trata con Fines de Explotación Sexual '¿Intercambio de sexo por dinero? Hablemos de sexo' del Programa Daniela Oblatas y que finalizaron ayer en el Casa Musoe Pérez galdós. Lleva más de una década trabajando con menores, lo que le permitió descubrir la cantidad de violencia de género y abuso sexual relacionados con el mal uso de las nuevas tecnologías por parte de los más pequeños y la falta de herramientas de muchosprogenitores. Este trabajo hizo que pusiera en marcha la iniciativa 'Educando Proteges' que promueve el uso responsable de estos dispositivos.

-Mi hijo tiene 13 años. ¿Qué hace en internet?

-Con 13 años lo más seguro es que esté siguiendo a varios youtubers, ya tenga sus redes sociales, como Instagram o snapchat, las más conocidas, y seguramente pues esté probando otras nuevas como BeReal o NGL.

-¿Son los 13 años una buena edad para darle un móvil?

-Siempre he defendido que la edad más adecuada son los 14 años por dos motivos, primero porque es una edad en la que ya tienen responsabilidad penal y si ellos cometen algún tipo de delito a través de Internet ya pueden ser presentados ante un juez y ser responsables de sus propias acciones, el otro motivo es porque en España es la edad permitida para usar las redes sociales. Sinceramente, si se consigue aguantar hasta los 13 años es un auténtico logro. Lo que sí que me gustaría remarcar una vez más es que me parece una auténtica barbaridad darle su primer móvil a un menor de 12 años por maduro que sea.

-¿Cómo le explico a mi hijo que el porno no es real, que es ficción y no está bien?

-Bueno, hablar de la nueva pornografía es un tema muy complejo. Estamos ante un porno mucho más violento y sobre todo ahora hay una gran diferencia, ya que cualquier persona puede ser parte activa de la pornografía. Ahora ya no solo se visualiza, ahora puedes hablar con el modelo y exigirle que haga lo que quieres, evidentemente previo pago de unas monedas virtuales o incluso convirtiéndose en un actor principal a través de muchas aplicaciones. La más conocida ahora por ejemplo es Onlyfans; cualquier persona con un teléfono móvil se puede crear una cuenta y generar pornografía. Es importante recordarles que es ficción pero que es una ficción diferente. En la pornografía, sin dejar de ser ficción, sí que hay una modelo o varias modelos que están sufriendo lo que se está grabando, es decir, no está hecho por realidad virtual, no está hecho por Internet, realmente hay una mujer, o varias, que están siendo maltratadas.

-¿Cuáles son los riesgos más comunes a los que se enfrentan las niñas y niños en la red?

-Principalmente empieza por un acceso a un contenido inapropiado ya sea violento o sexual y luego todo aquello que tenga que ver con la interacción de contestar a personas. Es muy fácil a través de una tablet, de una videoconsola, o de un teléfono móvil, hablar con desconocidos y esto supone riesgos de todo tipo como puede ser el 'grooming', el acoso, el 'bullying', el 'ciberbullying'. Están totalmente expuestos y lo que no podemos hacer es seguir dándoles un teléfono móvil que, básicamente, es rodearlo de riesgos y no explicarle cómo prevenirlos y qué hacer en caso de que sufran alguna de estas situaciones.

-En Twitter y en Instagram hay palabras que, al ponerlas en el buscador, puedes encontrar porno encubierto.

-Evidentemente las redes sociales se han convertido en el paraíso de los criminales sexuales, se pueden hacer mil perfiles falsos, pueden interactuar con menores haciéndose pasar por otros menores. La mayoría de los niños y niñas, por más que se les dice, tienen la cuenta normalmente pública, otros la tienen privada pero aceptan la solicitud de cualquiera... Hace poco teníamos un niño de 8 años que tenía una cuenta privada pero con 800 seguidores, al final es una cuenta pública encubierta. Estamos haciendo que los pedófilos, los pederastas y los criminales sexuales tengan acceso con una facilidad alarmante a los menores. Tik tok se ha convertido en el oasis de los pedófilos básicamente porque es una red social mucho más utilizada por niñas que por niños, donde hacen imitación de bailes totalmente sexualizados con letra de reggaeton o canciones de letras inapropiadas y ya los pedófilos no tienen ni que interactuar, eso es como una sala de cine para ellos en las que saben que van a tener acceso a niñas de muy corta edad haciendo bailes y teniendo actitudes sexualizadas.