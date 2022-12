La tercera batalla canaria contra el 'Aedes aegypti' se libra en la capital tinerfeña

El mosquito 'Aedes Aegypti', transmisor de enfermedades sin presencia en las islas como el dengue, el zika o el chikungunya, está realizando su tercer intento de conquistar Canarias.

El primero, también por Navidad, lo hizo en 2017 en Fuerteventura. En aquella ocasión, Canarias se convirtió en el primer lugar donde se logró erradicar el mosquito, todo un éxito en el ámbito de la entomología reconocido por el Ministerio de Sanidad. «Allá donde se asienta, se expande», dice el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, sobre la relevancia de aquel hito.

La segunda batalla canaria contra el 'Aedes aegypti' se está librando en La Palma, donde el pasado mes de marzo apareció una larva cerca del puerto. Por suerte, en la isla no se ha vuelto a detectar más ejemplares.

Ahora, se abre un nuevo frente mucho más urbano y complicado cerca del corazón de Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de El Toscal.

«La clave es la identificación rápida del vector. El sistema está funcionando y parece que de manera muy precoz. No tenemos constancia de picaduras», comenta Alemán que reconoce que la colaboración ciudadana para detectar la presencia del mosquito es esencial para dar una respuesta lo más eficaz posible. No obstante, aclara que la presencia del vector entraña un riesgo ínfimo, porque, por suerte, las patologías que transmite no son endémicas de Canarias.

«Estamos trabajando para eliminar un potencial riesgo futuro», es decir, un eventual encuentro del mosquito con una persona portadora de un patógeno de estas enfermedades que en las islas se limitan a unos pocos casos importados, aclara.

«Este es el escenario más urbano y complicado. La guerra no sé si la vamos a ganar, pero sí esperamos ganar la batalla» José Juan Alemán Director General de Salud Pública

Hace unos días, un vecino de El Toscal mandó a Salud Pública una foto de un ejemplar que le recordó al mosquito tigre que puebla Barcelona. «Allí tienen el 'Aedes albopictus', más grande pero menos competente para transmitir estas enfermedades», afirma Alemán.

Poco después el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias constató que la imagen correspondía a su pariente el 'Aedes aegypti'. El vecino que mandó la foto había capturado cinco ejemplares del mosquito, todos adultos machos. En la casa, nadie presentaba picaduras.

«Que cazara un número importante de ejemplares y con facilidad, indica que el criadero está cerca y tiene una densidad sustancial. El hecho de que todos fueran machos responde a que en el ciclo primero de la eclosión nacen los machos y las hembras necesitan 24 o 48 horas más», apunta el director general de Salud Pública.

Posible origen

Ahora, se está estudiando la procedencia y el recorrido una planta, comprada hace unas dos semanas, que podría haber introducido los insectos en la casa. «Seguramente, hemos llegado a tiempo y, al menos, en esta vivienda estamos ante la primera generación de mosquitos», dice.

Además, se están vigilando los sitios con agua donde el mosquito podría instalarse como solares abandonados, azoteas, fuentes, imbornales o bebederos de las mascotas.

«En los lugares de riesgo se están colocando trampas. Primero en un radio de 50 metros de donde se encontró, luego a cien metros y hasta los 300 metros», comenta Alemán sobre la actuación de Salud Pública en un barrio antiguo y muy denso. «Es un escenario de riesgo porque es un mosquito muy doméstico, de interiores, y aquí las casas están muy pegadas», afirma.

Si vive en Santa Cruz y localiza un mosquito zancudo, pequeño, oscuro, con rayas blancas, un arpa plateada en el tronco, con vuelo rasante y silencioso o sufre una picadura inusual, avise del lugar y la hora donde ocurrió la picadura o envíe una foto al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org