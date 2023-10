El sueño de Alejandra y Paula continúa: la bicicleta adaptada es una realidad

Alejandra y Paula siguen dando pasos agigantados. Esta semana, en la sede de Fundación DISA, colaborador del programa Relevo Paralímpico en Canarias se ha hecho entrega de la bicicleta tándem a Alejandra y Paula. Con ella, podrán cumplir uno de sus sueños: correr un triatlón juntas.

Cuando las dos familias visitaron las instalaciones de CANARIAS7 en el mes de julio la bicicleta se estaba construyendo en República Checa, ahora al verla con sus ojos han quedado fascinadas. «Estamos muy ilusionadas con la entrega de la bici, en persona nos impresiona más aún», comenta Alejandra con mucha emoción. Paula, la responsable de tomar las decisiones en el tándem debido a que Alejandra tiene agudeza visual reducida, no se la esperaba de ese tamaño. «Es gigante, pero me ha encantado, tenemos muchas ganas de probarla».

Será un camino largo y de mucha paciencia porque manejar una bicicleta adaptada para dos personas no es fácil. «Tenemos que coger soltura, no solo somos una, somos dos en una bici», reflexiona Alejandra. Su padre cree que tienen que ir «poco a poco». «Lo veo un paso muy grande que se suban. Si pienso en que me voy a subir con otra persona me impresionaría mucho... imagínate verlas a ellas», confiesa Dani.

Imágenes de la presentación. Cober

Se encuentran entrenando en la sección de natación del Club Natación Las Palmas y tienen como objetivo practicar junto a su entrenador Cristián con su nueva bicicleta para poder disputar sus primeras competiciones de triatlón. «Es la herramienta que necesitaban las 'peques' para afrontar la tercera disciplina del triatlón», afirma Yeray, padre de Paula. «Faltaba esta bici para que pedaleen juntas en este camino tan ilusionante», concluye.

Por último, esto no sería posible sin la ayuda de «todos». Dani agradece a esas personas que «aportan su granito de arena para que esta idea tan bonita y necesaria salga hacia delante». Yeray también se suma a los agradecimientos. «Dar las gracias a todos, al Comité Paralímpico, a la sección de paratriatlón, a relevo paralímpico, solo me salen palabras de agradecimiento por toda la ayuda recibida», finaliza.

En la entrega, además de las autoridades de Fundación DISA, el Comité Paralímpico Español y miembros de la Federación Canaria de Triatlón, también estuvieron presentes familiares y los compañeros del club, animándolas en esta nueva etapa.