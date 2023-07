Alejandra y Paula corren como si fuesen una: «Una historia que no tiene final»

El albinismo, agudeza visual y mucha superación

Alejandra es albina. Su madre, Leticia, matiza que tiene una agudeza visual de 10% o menos. «Por eso es afiliada a la ONCE, pero dentro de las personas con albinismo no todas ven igual». Muchas personas piensan que por cómo se defienden o se comportan «tienen una mejor visión, que ven más de lo que realmente tienen, pero lo que ven es una apariencia física», confirma Leticia. «No ven en 3D, no tienen sensación de profundidad». Pero. a Alejandra todo eso le da igual, ella es feliz compitiendo y disfruta superándose. Tiene dos buenos referentes en los que fijarse; su madre, nadadora cuando era joven y su padre, que participa en pruebas de triatlón. Por eso nada ni nadie le va a parar. «Esto no le va a limitar a la hora de hacer los deportes que ella quiera», concluye Leticia, transmitiendo con firmeza todos su conocimiento acerca del albinismo.