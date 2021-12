Subida inmediata de nivel y certificado covid obligatorio ante el descontrol de casos

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo (i) y el presidente canario, Ángel Víctor Torres (c), ayer, a su llegada a la reunión del Consejo de Gobierno. / EFE

La «preocupación del Gobierno canario es máxima», dijo ayer el portavoz del Ejecutivo, Antonio J. Olivera. Las islas registraron este jueves su máximo histórico de casos positivos en un solo día, 1.482, dos terceras partes, es decir, un millar, en Tenerife. El resto se repartió entre Gran Canaria 342, Lanzarote 61, Fuerteventura 47, La Palma 24, La Gomera cinco y El Hierro tres. «Aún no ha llegado a trasladarse a una situación de presión hospitalaria elevada, pero sabemos que el índice de contagios acaba siempre plasmado en ámbito hospitalario», añadió. Ante esta situación, El Consejo de Gobierno decidió ayer varias medidas. La primera elevar el nivel de alerta sanitaria en Gran Canaria y Tenerife del 2 al 3, mientras La Palma pasa del 1 al 2. El resto de las islas se quedan como estaban: Fuerteventura en el 3 y Lanzarote, La Gomera y El Hierro en el 1. La medida entrará en vigor de forma inmediata pues será a partir de las 0.00 horas de mañana sábado. «Va a ser más rápida que los cambios de niveles hasta ahora debido al repunte tan vertiginoso de casos», reconoció Olivera.

Además, Sanidad ha propuesto que la solicitud del pasaporte covid para acceder a determinados espacios sea obligatorio y no, como en la actualidad, que quede a criterio de los establecimientos. Eso implicaría varias acciones. Por un lado que e l Ejecutivo volverá a remitir la propuesta modificada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Gobierno confía en que se apruebe este cambio, dijo Olivera, pues el Tribunal Supremo (TS) «se ha pronunciado» favorablemente al respecto para otras autonomías y es «una medida que se ha ido extendiendo no solo en Europa sino en otras comunidades españolas». El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, tiene la encomienda de redactar la nueva propuesta que, previsiblemente, señaló Olivera, ya excluya la posibilidad que tienen ahora los establecimientos de acogerse al nivel inferior de alerta sanitaria del que está su isla ampliando así horarios y aforo. Sanidad, además, tendrá ahora que ser más precisa estableciendo en qué sectores y actividades será obligatorio pedir el certificado covid.

LAS CLAVES Semáforo covid A las 0.00 horas del sábado cambian de nivel Gran Canaria y Tenerife, que suben 3 y La Palma al 2.

Tribunal El Gobierno acudirá a la Justicia para que los establecimientos estén obligados a pedir el certificado covid.

Educación La Consejería suspenderá en los centros todas las actividades navideñas.

Nueva cepa Una de las causas que explica el auge de contagios especialmente en Tenerife es la variante ómicron.

Olivera reconoció que el Gobierno canario está «especialmente preocupado» con los malos datos de Tenerife, con un millar de contagios en un día. «Esto pone claramente blanco sobre negro la gravedad del asunto, es el dato más elevado que se ha producido nunca en las islas», insistió. Así como con la evolución negativa de Gran Canaria. Y las explicaciones de Salud Pública achacan este descontrol de la sexta ola a «varios factores explicativos».

Por un lado, continúo el portavoz, «hace siete o diez días hubo un incremento notable de movilidad por ocio. Encuentros masivos en toda Canarias. También en Tenerife durante los días del puente hubo mucha más actividad de ocio de la habitual». Cabe recordar que el Gobierno decidió elevar el nivel de alerta en Gran Canaria y Tenerife una semana después del puente de la Constitución.

Además, añadió Olivera, «se ha identificado una más intensa relajación de la población» en cuanto a mantener las medidas preventivas. «Lógicamente la población lleva mucho tiempo conteniéndose y actuando de forma responsable y ante tanta presión más la vacunación se ha notado cierta relajación».

En tercer lugar, y quizás lo más preocupante, este «aumento exponencial» de casos positivos en Canarias se relaciona con la nueva variante, la ómicron, mucho más contagiosa que las anteriores. De hecho, afirmó el portavoz del Gobierno, en Canarias ya se han confirmado 78 casos de esta cepa, 65 de ellos en Tenerife, pero también se ha detectado en Gran Canaria y La Palma. «Parece que la circulación de esta variante tiene mayor presencia en Tenerife y dada su mayor contagiosidad está provocando que se disparen los casos. Esto venía previamente observándose en Europa y en España. Ha llegado a Canarias y el comportamiento de esta variable es que es muy contagiosa aunque, afortunadamente, su afectación sobre la salud no es tan intensa». No obstante, «al ser mucho más contagiosa pone en riesgo a la población más vulnerable provocando ingresos en UCI y fallecimientos. Por tanto, no debemos descuidarnos por sus menores efectos porque puede llegar a afectar a muchas más personas».

Tampoco olvidó señalar Olivera una cuarta cuestión. En concreto a la expansión del virus entre los grupos etarios con menor porcentaje de vacunación o con la pauta completa. Y preocupa en los últimos días especialmente entre los veinteañeros, dijo. E insistió en señalar que el aumento de positivos en Canarias no se relacionaba con los «casos importados. No son los turistas», sentenció.

Ayer el Consejo de Gobierno decidió también suspender todos los eventos navideños en los centros educativos. «Las clases continuarán con normalidad, pero se cancelarán las actividades y eventos de carácter navideño a partir de la próxima semana».

