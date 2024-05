Ampliar Fotografía publicada en la cuenta de Instagram @tehagoluz por las monjas cismáticas. R. C.

Sor María Amparo, la clarisa que ha dejado «la secta» cuando escuchó la propuesta del «fantoche» Pablo de Rojas La religiosa, que ha abandonado el convento de Belorado donde llevaba 20 años, denuncia una vigilancia «total» para no poder hablar con las hermanas mayores, «de las que ni me he podido despedir»