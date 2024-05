Sor Marta, la monja 'youtuber' busca becarias para su convento

Vivir como una monja. Es la oferta laboral que han hecho en redes sociales las hermanas del Monasterio de Santa Cruz, en la localidad de Sahagún de la provincia de León. La publicación, que ya acumula cerca de 1,4 millones de visualizaciones, propone a los usuarios de TikTok interesados hacer 'prácticas' en el convento para que puedan comprender lo que representa dedicarse a este estilo de vida.

Sor Marta, la monja que ha compartido este mensaje, da la oportunidad a las candidatas de vivir unos días en el monasterio antes de comenzar la verdadera experiencia. A través de su perfil en TikTok, @sormarta.osb, explica que 'las becarias' participarán tanto en el trabajo como en la oración diaria. Pero la oferta no acaba ahí. Podrán también recorrer algunas etapas del Camino de Santiago junto a ellas, puesto que, según explica esta religiosa en su vídeo, «también se ve a Dios en la naturaleza».

«¿Te preguntas desde un cierto deseo vocacional cómo vivimos las monjas? ¡Lo tienes fácil! ¡Ven a vivir unos días con nosotras!», dice el subtítulo del vídeo publicado en TikTok. El objetivo de esta especie de prácticas laborales es que los días de encuentro y reflexión con el señor y las hermanas ayuden a las 'becarias' a despejar sus dudas vocacionales.

Las interesadas pueden escribir a una dirección de correo electrónico, que han dejado en redes sociales, para ofrecerse como candidatas. Será como dejar los 'curriculums' en una empresa cualquiera, pero para pasar unos días haciendo prácticas y en un monasterio.

'La monja youtuber'

No cabe duda de que la Iglesia se moderniza y digitaliza para no quedarse atrás. Un ejemplo de ello es la segunda profesión que ha encontrado Sor Marta. La de 'influencer'. Y es que tanto en su perfil de Youtube como en el TikTok, en los que cuenta con miles de seguidores, resuelve dudas que le van planteando. Colgó hace poco tiempo uno en el que explicaba si la Virgen era realmente virgen o la manera en que las monjas lidian con la 'represión' de su sexualidad. Pero su labor en redes sociales no solo responde a estas cuestiones. También trata de ayudar a la gente a resolver conflictos existenciales como las crisis de fe, la depresión o la búsqueda de la felicidad.

Esta religiosa ha sido bautizada dos veces en su vida. La primera, en la Iglesia, donde se registró con el nombre de Marta. La segunda, en redes sociales, donde sus seguidores la han apodado como la monja 'youtuber'. Y es que, además de en TikTok, la religiosa tiene también una cuenta en esta otra plataforma.

El Monasterio de Santa Cruz ha llevado a cabo en el pasado diferentes proyectos solidarios como la venta de dulces elaborados artesanalmente o de productos cosméticos. A su vez, ocasionalmente dan clases clases en diferentes colegios y, por si fuera poco, tal y como cuenta Sor Marta en otro de sus vídeos, la congregación cuenta con autonomía financiera, por lo que existe la posibilidad de aprender también sobre gestión financiera y empresarial.