«Somos una sociedad enferma de machismo» Cientos de personas salen a la calle por el asesinato de las pequeñas Anna y Olivia y en apoyo a su madre, Beatriz Imagen de la concentración en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. / arcadio suárez LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canarias Sábado, 12 junio 2021, 02:00

Cientos de personas se concentraron este viernes en las dos capitales, en la calle Triana de la capital grancanaria, acudiendo a la llamada de la Red feminista. «Hoy la sociedad canaria está rota de dolor. Nos duele Olivia, que ya no cumplirá 7 años, nos duele su hermana Anna, nos duele su madre, Beatriz, porque contra ella se dirigía la violencia del hombre que asesinó a sus propias hijas», resaltó la asociación en el manifiesto de la convocatoria.

Pero el dolor, añadieron, «no puede paralizarnos. Somos una sociedad enferma si somos capaces de convivir con normalidad con un hombre capaz de asesinar a dos niñas para hacer daño a su ex pareja, un hombre que se cree que sus hijas son de su propiedad. Somos una sociedad enferma de machismo si no fuimos capaces de verlo ni de frenarlo».

La Red recordó las cifras de la violencia vicaria, 39 casos de violencia vicaria y las más de mil mujeres asesinadas por violencia machista en España desde 2003, «la última conocida ayer (por el jueves) mismo, Rocío Caíz, 17 años, de Sevilla, asesinada por su exnovio».

«A todas ellas les debemos luchar contra la violencia machista, contra todas las formas de violencia machista, por todas las vidas arrebatadas o arruinadas por la misoginia más extrema. Y no, no son casos aislados que no podían saberse o evitarse, son parte de un problema social y estructural que convierte a las mujeres y a los niños y niñas en propiedad de los hombres, que nos cosifica, que convierte la violencia machista en anécdota, la desdibuja con fines partidistas, o amarillea para hacer audiencia», continuaba el manifiesto en el que se pedía que se invierta más en formación en perspectiva de género para parar el machismo.