Sin informes médicos para elegir la identidad sexual

La ley integral LGTBI, que aún no ha empezado a gestarse, hará un reconocimiento explícito de la autodeterminación del género, de manera que no será necesario que una persona se someta a un examen médico para elegir su identidad sexual. De esta manera, los transexuales no estarán obligados a hormonarse durante dos años, presentar un informe psicológico u operarse para poder cambiar de nombre y sexo en el DNI. Todas estas circuntancias transmiten la sensación, según las organizaciones representativas, de los trans son enfermos o sufren trastornos.

El Ministerio de Igualdad abrirá en breve una consulta pública para empezar a redactar el anteproyecto de Ley Integral LGTBI. Fuentes del departamento que dirige Irene Montero aseguraron que existe en firme un «compromiso» para que se consagre en el texto la autodeterminación de las personas trans, con lo que se reparará de este modo una «deuda histórica».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, sostuvo ayer en la presentación de los actos del Orgullo 2020 que el Gobierno prepara un marco legal para eliminar los obstáculos que impiden a las personas LGTBI disfrutar de la igualdad real y la participación política y social plenas. De acuerdo con la ministra, la ley tendrá un marcado «carácter pedagógico» y aspira a abolir la discriminación y las expresiones de odio contra este colectivo, además de afianzar sus derechos.