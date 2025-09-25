Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del municipio de Garachico. C7

Simulacro de erupción volcánica en Tenerife: el semáforo pasa a amarillo y se activa el Pevolca

El Cabildo tinerfeño avisa a la ciudadanía de que no deben preocuparse cuando este viernes suene la alerta de emergencia en sus móviles

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:45

LLas instituciones científicas ya están advirtiendo a las autoridades tinerfeñas de la actividad sismovolcánica que preconiza una posible erupción volcánica a medio plazo. Estas señales ficticias son el preludio del simulacro de erupción volcánica que tendrá lugar este viernes en la localidad tinerfeña de Garachico.

Este miércoles, atendiendo a los datos imaginarios proporcionados por las entidades científicas encargadas de la vigilancia volcánica en Canarias, el Gobierno de Canarias entró en acción y activó el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, conocido como Pevolca.

El Gobierno regional declaró la situación de alerta y el semáforo volcánico pasó a amarillo, un color que indica un aumento de las anomalías asociadas a una posible erupción y la necesidad de empezar a informar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas ante una posible emergencia.

También este miércoles se activó el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife, enmarcado en el simulacro. La activación de este protocolo supondría, en un primer momento, avisar a las poblaciones afectadas por el riesgo, que en este ejercicio serían Garachico, Icod de los Vinos, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Santiago del Teide, además del cierre de los accesos por carretera al Pico del Teide, al Parque Rural de Teno, a la corona forestal y a las pistas y senderos. También quedaría prohibida la actividad cinegética.

Básicos para una emergencia

Además, dentro del simulacro, se han entregado en Garachico un centenar de kits familiares de emergencia: unas mochilas que contenían linterna, manta térmica, neceser, botes para productos de aseo, libreta y bolígrafo, portadocumentos, radio y pilas.

Este jueves, la supuesta deformación del terreno y la creciente actividad sísmica en la zona de Arenas Negras obligarán a elevar a naranja el semáforo volcánico. Este nivel de alerta se adopta cuando los datos evidencian que se está desarrollando una fase preeruptiva, lo que activa la fase de emergencia. En esta fase se prepara la evacuación preventiva.

Este viernes, para alertar del inicio de la erupción ficticia, la alarma del sistema Es-Alert sonará a las 9.20 horas para avisar del simulacro a toda la ciudadanía a través de sus dispositivos móviles. El semáforo volcánico pasará a rojo, lo que significa que se declarará la situación de emergencia.

En el ejercicio, que prevé la evacuación del casco viejo de Garachico a partir de las 9.00 horas, participarán un millar de efectivos que se pondrán a prueba con distintos escenarios y supuestos, como la búsqueda de desaparecidos, la evacuación de personas con movilidad reducida, la alerta por gases y su monitorización, incidentes con múltiples víctimas o el registro en albergues, entre otros.

El objetivo de todo este despliegue, evaluado por expertos de la Unión Europea, será comprobar la eficacia de los protocolos de alerta, evacuación, cooperación institucional, gestión de albergues, atención sanitaria de emergencia y comunicación, entre otros aspectos relacionados con la gestión de la crisis.

